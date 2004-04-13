جلسه هيات مديره باشگاه پرسپوليس تشكيل نشد

به گزارش خبرنگار "مهر" درحالي كه قبلا عنوان شده بود جلسه امروز با حضور كليه اعضاء و وينكو بگوويچ برگزار خواهد شد اما به علت غيبت اكثراعضاء اين جلسه به هفته آينده موكول شد.
براساس اين گزارش، براي جلسه امروزتنها اكبرغمخوار، جعفر كاشاني و وينكوبگوويچ درمحل باشگاه حضورپيدا كردند وساير اعضاء هركدام بنا بر دلايلي ازحضوردراين جلسه عذرخواهي كردند. اين درحاليست كه قرار بود دراين جلسه تكليف وينكو بگوويچ مشخص شود.
جلسه هيات مديره باشگاه پرسپوليس كه قرار بود از ساعت 18 امروز در محل اين باشگاه تشكيل شود برگزار نشد.
به گزارش خبرنگار "مهر" درحالي كه قبلا عنوان شده بود جلسه امروز با حضور كليه اعضاء و وينكو بگوويچ برگزار خواهد شد اما به علت غيبت اكثراعضاء اين جلسه به هفته آينده موكول شد.
کد مطلب 70363
نظر شما