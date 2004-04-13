جلسه هيات مديره باشگاه پرسپوليس تشكيل نشد

به گزارش خبرنگار "مهر" درحالي كه قبلا عنوان شده بود جلسه امروز با حضور كليه اعضاء و وينكو بگوويچ برگزار خواهد شد اما به علت غيبت اكثراعضاء اين جلسه به هفته آينده موكول شد.

براساس اين گزارش، براي جلسه امروزتنها اكبرغمخوار، جعفر كاشاني و وينكوبگوويچ درمحل باشگاه حضورپيدا كردند وساير اعضاء هركدام بنا بر دلايلي ازحضوردراين جلسه عذرخواهي كردند. اين درحاليست كه قرار بود دراين جلسه تكليف وينكو بگوويچ مشخص شود.