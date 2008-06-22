تاکسی ها در تبریز رایگان معاینه فنی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در راستای تحقق مصوبه هیئت وزیران و جهت کمک به دارندگان خوردوهای عمومی غیر دولتی در کلان شهرهای کشور انجام می گیرد.

به گفته وی بر اساس این طرح، برای تعمیر و بهسازی سیستم سوخت و بالا بردن بازدهی خودروها برای کاهش مصرف بنزین سوز،‌ تاکسی های تبریز در طول تیر ماه به صورت رایگان معاینه فنی و تعمیر می شوند.

رئیسی بیان داشت: بازدید و تست فنی، تعویض فیلترهای هوا و روغن، اصلاح سیستم اگزوز، تعمیرات پمپ آب و روغن، تعمیر سیستم سوخت رسانی و سیستم برق موتور از جمله تسهیلات رایگان در این طرح است.

وی اظهار داشت: دارندگان خودروهای عمومی بنزین سوز باید جهت بهره مندی از این تسهیلات به تاکسیرانی مراجعه و پس از اخذ معرفی نامه به مرکز شماره 1 معاینه فنی خودرو مراجعه نمایند.

رئیسی اعتبار این پروژه را حدود 300 میلیون ریال و ظرفیت سرویس دهی آن را شامل 600 خودرو اعلام کرد.

وی 59 درصد این خودروها را پیکان، 20 درصد را پژو 20 درصد را پراید و 10 درصد را تاکسی های سمند ذکر کرد و گفت: در این طرح محدودیتی از لحاظ مدل و زمان ساخت خودرو وجود ندارد.