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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

تاکسی ها در تبریز رایگان معاینه فنی می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: به منظور کاهش آلودگی هوای تبریز، تاکسی های این کلانشهر به صورت رایگان معاینه فنی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در راستای تحقق مصوبه هیئت وزیران و جهت کمک به دارندگان خوردوهای عمومی غیر دولتی در کلان شهرهای کشور انجام می گیرد.

به گفته وی بر اساس این طرح، برای تعمیر و بهسازی سیستم سوخت و بالا بردن بازدهی خودروها برای کاهش مصرف بنزین سوز،‌ تاکسی های تبریز در طول تیر ماه به صورت رایگان معاینه فنی و تعمیر می شوند.

رئیسی بیان داشت: بازدید و تست فنی، تعویض فیلترهای هوا و روغن، اصلاح سیستم اگزوز، تعمیرات پمپ آب و روغن، تعمیر سیستم سوخت رسانی و سیستم برق موتور از جمله تسهیلات رایگان در این طرح است.

وی اظهار داشت: دارندگان خودروهای عمومی بنزین سوز باید جهت بهره مندی از این تسهیلات به تاکسیرانی مراجعه و پس از اخذ معرفی نامه به مرکز شماره 1 معاینه فنی خودرو مراجعه نمایند.

رئیسی اعتبار این پروژه را حدود 300 میلیون ریال و ظرفیت سرویس دهی آن را شامل 600 خودرو اعلام کرد.

وی 59 درصد این خودروها را پیکان، 20 درصد را پژو 20 درصد را پراید و 10 درصد را تاکسی های سمند ذکر کرد و گفت: در این طرح محدودیتی از لحاظ مدل و زمان ساخت خودرو وجود ندارد.

کد مطلب 703641

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