نمایشگاه اوقات فراغت در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، دبیر ستاد اوقات فراغت این استان ظهر امروز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با تاکید بر غنی سازی اوقات فراغت جوانان با استفاده از شیوه ها و برنامه های متناسب با نیاز و خواسته های جوانان گفت: با تصویب سند ملی در این سازمان امور مربوط به جوانان ساماندهی می شود تا برای اوقات فراغت آنان نیز برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

سید هادی طالبیان خاطرنشان کرد: توجه به مسائل تربیتی و آموزشی در طراحی برنامه ها، ابزار شناسی فرهنگی، توجه به نیازها و خواسته های جوانان، توجه به خواسته های والدین از اهم موارد در برنامه ریزی های تابستانی برای جوانان بود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: اوقات فراغت از مهمترین مسائلی است که باید در جهت غنی سازی آن اهتمام ویژه ورزید.

قهرمان رشید با بیان اینکه توجه به اوقات فراغت و بهینه سازی از وقت جامعه را پویا و با نشاط می کند، خاطرنشان کرد: البته این امر باید با بهره گیری از آموزه های دینی باشد تا بتواند به حرکت رو به جلو و هدفمندی اوقات فراغت کمک کند.

نمایشگاه اوقات فراغت استان خراسان رضوی از یکم و تا پنجم تیرماه صبح ها از ساعت 9 تا 13و عصرها از ساعت 16تا 21 از در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) واقع در پارک ملت مشهد برای بازدید عموم دایر است.