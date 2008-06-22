فوریت طرح تغییر آیین نامه داخلی مجلس تصویب نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی دو فوریتی طرحی با عنوان اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس پرداختند که تصویب نشد.

دو فوریت این طرح با 92 رای موافق، 99 رای مخالف، 14 رای ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر رد شد.

سپس یک فوریت آن به رای گذاشته شد که یک فوریت آن با 96 رای موافق، 88 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 253 نماینده را کسب کرد و بر این اساس یک فوریت آن نیز تصویب نشد.

در صورتی که این طرح به تصویب مجلس می رسید تعداد حداقل و اکثریت اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس تغییر می کرد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس تعداد اعضای کمیسیونهای تخصصی از 19 تا 23 نفر است که طراحان این طرح خواستار تغییر این تعداد بودند.

با تصویب نشدن دو فوریت و یک فوریت این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.