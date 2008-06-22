به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید عباس موسوی، صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز هفته صرفه ‌جویی در مصرف آب اظهار داشت: در شرایط کنونی در رابطه با منابع آب با شرایط ویژه ‌ای روبرو هستیم و در این شرایط مدیریت مصرف اهمیت به سزایی دارد.



وی در ادامه از افزایش شش درصدی سرانه مصرف آب در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در مدت یاد شده 22 میلیون و 798 هزار متر مکعب آب در شهر توزیع شده است و این در حالی است که این رقم یک میلیون و 291 هزار متر مکعب بیشتر بوده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم تاکید کرد: برای گذر از فصل گرم سال باید مردم در نحوه مصرف آب تجدید نظر کنند.



وی با بیان اینکه صرفه‌جویی 15 درصدی در مصرف آب باعث حل بسیاری از مشکلات در زمینه کمبود آب می‌شود، یادآور شد: ما در تابستان امسال در صورت همکاری مردم شاهد قطع یا جیره ‌بندی آب نخواهیم بود.



وی در رابطه با میزان برداشت آب از سد 15 خرداد عنوان کرد: در گذشته 70 درصد آب شهر قم از سد 15 خرداد و 30 درصد از منابع زیر‌زمینی تامین می‌شد، اما در شرایط کنونی با توجه به کاهش چشمگیر ذخیره آب سد 15 خرداد، 50 درصد از آب مورد نیاز از سد و بقیه از منابع زیر‌زمینی تامین می‌شود.



موسوی در رابطه با EC آب نیر گفت: EC آب در سال گذشته 1900 بود که این رقم با توجه به خشکسالی امسال به 2500 تا 3000 افزایش می‌یابد.



وی ادامه داد: آب شبکه شیرین و دستگاه‌های آب با کیفیت مناسب همچون گذشته و EC 300 عرضه می‌شود.