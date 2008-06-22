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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۲

معرفی چهار مشاور مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد

مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در احکامی جداگانه جلیلی رسولی، محمدعلی رجبی، غلامعلی طاهری و عباس میرهاشمی را به عنوان مشاوران هنری خود معرفی و منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد محمود شالویی  در این احکام استاد رسولی هنرمند خوشنویس را به عنوان مشاور خوشنویسی، رجبی را به عنوان مشاور امور نگار گری، طاهری و میرهاشمی را به عنوان مشاوران هنری خود انتخاب کرد.

رسولی داور چند دور ه نمایشگاه و جشنواره بین‌المللی خوشنویسی بوده، کتابت ترجمه فارسی نهج‌البلاغه و دیوان امام خمینی (ره) را به عهده داشته و از سوی سازمان صدا و سیما به عنوان چهره ماندگار معرفی شده است. رجبی نیز عضو فرهنگستان هنر و دبیر و داور چند نمایشگاه و مولف چند کتاب هنرهای سنتی است.

طاهری فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و عضو هیئت موسس انجمن هنرهای تجسمی است. میرهاشمی هم  تاکنون در شورای کارشناسی و ارزیابی مدارک هنری وزارت ارشاد حضور فعال داشته و دبیر نخستین دوسالانه عکس جهان اسلام بوده است.

کد مطلب 703657

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