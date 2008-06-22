برنامه ریزی برای عشایر که ذخایر انقلابند ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دکتر محمود احمدی نژاد در پیامی به مراسم افتتاحیه سرشماری اقتصادی اجتماعی عشایر کوچنده کشور که در منطقه دشت ارژن فارس برگزار شد، افزود : سرشماری و تهیه آمار و اطلاعات صحیح لازمه هر نوع برنامه ریزی سازنده و خدمت رسانی مناسب و مفید به عشایر است.

رئیس جمهور ایران در ادامه پیام خود خاطرنشان کرد : اینک در اجرای ماده 14 قانون مرکز آمار ایران و اصلاحیه آن موضوع تبصره دو قانون مصوب 28 فروردین 1363 مجلس شورای اسلامی و با استناد به قانون سال 87 مرکز آمار ایران موظف می شود سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده را در تیرماه 87 به مرحله اجرا در آورد.

وی تصریح کرد : بدون تردید تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی براساس مواد پنج و شش قانون یاد شده نسبت به در اختیار قراردادن تمام امکانات لازم و تجهیزات مورد نیاز در طول آموزش و اجرای سرشماری اقدام خواهند کرد.

محمود احمدی نژاد بیان کرد : در اجرای ماده 7 قانون مذکور از عشایر گرامی تقاضا دارم همکاری لازم را با ماموران سرشماری و مرکز آمار ایران مبذول دارند و با ارائه اطلاعات لازم موجبات تهیه مبنای آماری دقیقی برای برنامه ریزی کشور در این سرشماری را فراهم آورند.