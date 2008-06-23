توالی کامل ژنوم نوعی جانور طنابدار ساده به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آمفیوکسوس" نوعی طنابدار ساده دریازی است که بین 5 تا 7 سانتیمتر طول دارد. تاکنون 25 نوع آمفیوکسوس شناخته شده است. این حیوان با آبشش تنفس می‌کند.

این گونه جانوری که در زیر شنهای اعماق دریاها زندگی می کند از مدتها قبل به عنوان منبعی در کسب اطلاعات مربوط به تکامل مهره داران و طنابداران مورد توجه بوده است.

اکنون محققان "موسسه ژنوم جوینت" در کالیفرنیا موفق شدند توالی کامل ژنوم این حیوان را به دست آورند.

نتایج این تحقیقات که در مجله "نیچر" منتشر شده است نشان می دهد این 25 گونه از "آمفیوکسوس" باقی مانده گروهی از جانداران هستند که در دوره کامبرین بیش از 500 میلیون سال قبل ساکن زمین بوده اند. این گونه ها از راسته طنابدران هستند که ساختار مغز نخاعی آنها در ستون فقرات مهره داران نیز توسعه یافته است.

این محققان با دستیابی به توالی ژنوم این حیوانات نشان دادند که چگونه امکان ایجاد تنوع زیاد طنابدران با ریخت شناسی، فیزیولوژی و نورونی پیچیده از این جد تا این حد ساده وجود دارد.

در این تحقیقات مشخص شد که بیش از نیم میلیارد سال قبل جدایی خطوط مختلف تکاملی جد مشترک طنابداران آغاز شده است.

به گفته این محققان، ژنوم این جد اولیه که بیش از 550 میلیون سال قبل می زیسته است شباهت بسیار زیادی به "آمفیوکسوس" کنونی داشته است و از این جد تمام طنابداران امروزی به تکامل رسیده اند.