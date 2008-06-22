جدول کامل زمان و محل توزیع کارت داوطلبان کنکور 87

به گزارش خبرنگار مهر، محل‌ توزیع ‌کارت‌ ورود به ‌جلسه ‌آزمون ‌کلیه ‌داوطلبان ‌گروههای ‌آزمایشی ‌علوم ‌ریاضی ‌و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌انسانی، هنر و زبانهای ‌خارجی ‌بر مبنای ‌شهرستان‌ محل‌ اقامت ‌فعلی‌ که‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ از سوی داوطلب مشخص شده است به‌ شرح‌ جدول‌ شماره‌ 1 است.

داوطلبان می توانند با مراجعه به آدرس http://82.99.202.130/Sarasari/1387/jadval.1.pdf جدول 1 را به طور کامل مشاهده کنند.

کارتهای‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ در گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌انسانی‌ ، هنر و زبانهای ‌خارجی ‌با توجه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 2 (به‌ جز شهرستانهای‌ تهران‌ و شمیرانات‌) در حوزه‌های‌ سراسر کشور و بر اساس‌ سال‌ تولد آنها توزیع‌ می شود. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ در آزمون‌ لازم‌ است‌ باتوجه‌ به‌ سال‌ تولد خود درتاریخهای‌ تعیین‌ شده شخصا برای‌ دریافت‌ کارت ‌ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌ های‌ ذیربط‌ (حوزه‌های‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره ‌2) مراجعه‌ کنند.

داوطلبان می توانند با مراجعه به آدرس http://82.99.202.130/Sarasari/1387/jadval.2.pdf جدول 2 را به طور کامل مشاهده کنند.

1-نحوه‌ توزیع‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 87 داوطلبان‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 2 (به‌ جز داوطلبان‌ گروههای‌ آزمایشی‌ پنج ‌گانه‌ شهرستانهای‌ تهران‌ و شمیرانات‌) براساس‌ سال‌ تولد آنان‌ به‌ شرح‌ زیر است:

1-1- کلیه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1369 و سالهای بعد از آن‌ از ساعت‌ 7 لغایت‌ 12 روز دوشنبه‌ 3/4/1387

2-1- کلیه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1368 از ساعت‌ 14 (2 بعدازظهر) لغایت‌ 19 روز دوشنبه‌3/4/1387

3-1- کلیه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سالهای‌ 1366 و 1367 از ساعت‌ 7 لغایت‌ 12 روز سه‌‌شنبه‌ 4/4/1387

4-1- کلیه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1365 و سالهای قبل‌ از آن‌ از ساعت‌ 14 (2 بعدازظهر) لغایت‌ 19 روز سه‌شنبه‌ 4/4/1387

2-کلیه‌ خواهران‌ و برادرانی‌ که‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ یکی ‌از شهرستانهای‌ تهران‌ و یا شمیرانات‌ است، لازم‌ است‌ براساس‌ سال‌ تولد وشماره‌ شناسنامه‌ و باتوجه‌ به‌ جدول ‌شماره‌ 3 برای‌ دریافت‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه ‌آزمون‌ به‌ حوزه‌ های‌ مربوط‌ مراجعه‌ کنند.

داوطلبان می توانند با مراجعه به آدرس http://82.99.202.130/Sarasari/1387/jadval.3.pdf جدول 3 را به طور کامل مشاهده کنند.

تذکر مهم‌: آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ محل‌ اقامت‌ فعلی‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌ نام یکی‌ از بخشهای‌‌ چایپاره‌ (کد 159) شهرستان‌ خوی‌، امام‌زاده‌ «بادرود» (کد 246) شهرستان‌ نطنز، باغ‌ بهادران‌ (کد 237) شهرستان‌ لنجان،‌ بخش‌ برخوار (کد 214) شهرستان برخوار و میمه، برخوار مرکزی (کد‌ 215) شهرستان‌ برخوار و میمه‌، بوئین‌ و میاندشت‌ (کد227) شهرستان‌ فریدن‌، خوروبیابانک‌(کد242) شهرستان‌ نائین‌ ، میمه‌(کد216) شهرستان‌ برخوار و میمه‌ ،بدره‌ (کد 255) شهرستان‌ دره‌ شهر، هلیلان (کد 263) شهرستان شیروان و چرداول، ملکشاهی (کد264) شهرستان مهران، خارک (کد267) شهرستان بوشهر، چهاردانگه (کد289) شهرستان اسلام شهر، کهریزک (کد302) شهرستان ری ، قدس‌ (کد 311) شهرستان‌ شهریار، گلستان‌ (کد298) و بوستان (کد 300)شهرستان‌ رباط‌ کریم‌ ، قرچک (کد323) شهرستان ورامین ، ملارد (کد 312) شهرستان‌ شهریار، کیار (کد332) شهرستان‌شهرکرد، بشرویه‌ (کد351) شهرستان‌ فردوس‌، بجستان‌ (کد409) شهرستان‌ گناباد، جغتای (کد392) شهرستان سبزوار، جلگه‌ زاوه‌ (کد375) شهرستان‌ تربت‌حیدریه‌ ، جوین (کد393) شهرستان سبزوار، زبرخان‌ (کد418) شهرستان‌ نیشابور، راز و جرگلان (کد 424) شهرستان بجنورد، بندرامام‌ خمینی‌(ره‌) (کد 452)شهرستان‌ بندرماهشهر، هویزه (کد465) شهرستان‌دشت‌آزادگان، شیبکوه (کد 581) شهرستان فسا، میمند (کد 585) شهرستان فیروزآباد ، اوز (کد593) شهرستان لارستان، بیرم (کد 595) شهرستان لارستان، جویم (کد596) شهرستان لارستان ، اشکنان (کد 602) شهرستان لامرد، رستم‌ (کد612) شهرستان‌ ممسنی‌، زرقان (573) شهرستان شیراز، سروستان‌ (کد574) شهرستان‌ شیراز،کربال‌ (کد575) شهرستان‌ شیراز، کوار(کد 576)شهرستان‌ شیراز، گراش (598) شهرستان لارستان، آباده‌طشک (کد619) شهرستان نی‌ریز، انار(کد688)شهرستان‌ رفسنجان‌ ، رابر (کد674) شهرستان‌ بافت‌ ، نرماشیر(کد682) شهرستان بم، باشت (کد761) شهرستان گچساران، چرام (کد755) و لنده (کد757) شهرستان کهکیلویه ، گالیکش‌ (کد782)شهرستان‌ مینودشت‌ ، گمیشان‌ (کد769) شهرستان‌ ترکمن‌، کلاچای‌ (کد805) شهرستان‌ رودسر، بندپی‌ شرقی‌ (کد857) شهرستان‌بابل‌، چمستان‌ (کد893) شهرستان‌ نور، شیرگاه‌‌(کد884)‌شهرستان‌‌سوادکوه‌، عباس‌ آباد (کد870) شهرستان‌ تنکابن‌ ،فریدون‌ کنار(کد864) شهرستان‌ بابلسر، کلاردشت‌ (کد876) شهرستان‌ چالوس‌، میاندورود(کد883) شهرستان‌ ساری‌، بیابان(کد944) شهرستان میناب و کیش‌ (کد925) شهرستان‌ بندرلنگه‌ است و در یکی‌ از گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌انسانی‌، هنر و یا زبانهای‌ خارجی‌ شرکت‌ کرده‌اند باید برای‌ دریافت‌ کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ امتحان‌ خود به‌ ترتیب‌ به‌ بخشهای چایپاره ‌شهرستان‌ خوی‌، امامزاده‌ (بادرود) شهرستان‌ نطنز، باغ‌ بهادران‌ شهرستان‌ لنجان‌، برخوار شهرستان برخوار و میمه، برخوار مرکزی‌ شهرستان‌ برخوارومیمه‌، بوئین‌ و میاندشت‌ شهرستان‌ فریدن‌، خور و بیابانک‌ شهرستان‌ نائین‌، میمه‌ شهرستان‌ برخوار و میمه‌، بدره‌ شهرستان‌ دره‌ شهر، هلیلان شهرستان شیروان و چرداول، ملکشاهی شهرستان مهران، خارک شهرستان بوشهر، چهاردانگه شهرستان اسلامشهر، کهریزک شهرستان ری، قدس‌ شهرستان‌ شهریار، گلستان‌ شهرستان‌ رباط‌ کریم‌، قرچک شهرستان ورامین، ملارد شهرستان‌ شهریار، کیار شهرستان‌ شهرکرد، ‌بشرویه ‌‌شهرستان ‌فردوس‌‌،‌ بجستان ‌‌شهرستان ‌‌گناباد، جغتای شهرستان سبزوار، جلگه ‌‌زاوه‌ شهرستان‌ تربت حیدریه‌، جوین شهرستان سبزوار، زبرخان‌ شهرستان نیشابور، راز و جرگلان شهرستان بجنورد، ‌بندرامام‌‌خمینی‌(ره‌) ‌شهرستان‌ بندرماهشهر، هویزه شهرستان دشت آزادگان، شیبکوه شهرستان فسا، میمند شهرستان فیروزآباد، اوز شهرستان لارستان، بیرم شهرستان لارستان، جویم شهرستان لارستان، اشکنان شهرستان لامرد، رستم‌ شهرستان‌ ممسنی‌، زرقان شهرستان شیراز، سروستان‌ شهرستان‌ شیراز، کربال‌ شهرستان‌شیراز، کوار شهرستان‌ شیراز، ‌گراش شهرستان لارستان، ‌آباده‌ طشک شهرستان نی‌ریز، انارشهرستان‌ رفسنجان‌، رابر شهرستان‌ بافت‌، نرماشیر شهرستان بم، باشت شهرستان گچساران، چرام و لنده شهرستان کهکیلویه، گالیکش‌ شهرستان‌ مینودشت‌، گمیشان‌ شهرستان‌ ترکمن‌، کلاچای‌ شهرستان‌ رودسر، بندپی‌ شرقی‌ شهرستان‌ بابل‌، چمستان‌ شهرستان‌ نور، شیرگاه‌ شهرستان‌ سوادکوه‌، عباس‌ آبادشهرستان‌ تنکابن‌، فریدون‌ کنارشهرستان‌ بابلسر، کلاردشت‌ شهرستان‌ چالوس‌، میاندورود شهرستان‌ساری‌، بیابان شهرستان میناب و کیش‌ شهرستان‌ بندرلنگه‌‌ مراجعه‌ کنند.