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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

قنبری در جمع خبرنگاران:

کار غیر قانونی راه دیگر اقدامات غیر قانونی را باز می کند!

نماینده ایلام با اعلام عضویت 11 نفر در فراکسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تشکیل جلسه این فراکسیون تا ساعاتی دیگر و در اعتراض به روند انتخاب اعضای کمیسیون های مجلس گفت: کار غیر قانونی راه دیگر اقدامات غیر قانونی را باز می کند!

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داریوش قنبری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت : تا کنون 11 نفر به عضویت این فراکسیون در آمده اند که از این تعداد 6 نفر اعضای سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم و 5 نفر از نمایندگان جدید مجلس هشتم هستند.

وی اضافه کرد: اولین جلسه این فراکسیون امروز برگزار می شود و تلاش می کنیم از طریق این فراکسیون طرح هایی را با موضوع امنیت ملی و سیاست خارجی در صحن علنی مطرح کنیم.

قنبری مجددا با تاکید بر اینکه در انتخاب اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی به تخصص نمایندگان بی توجهی شده است خاطر نشان کرد: تصمیم روسای شعب در انتخاب اعضای کمیسیون غیر قانونی بوده و چون این کار غیر قانونی انجام شده تعدادی از نمایندگان سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس قصد دارند عضو هیچ کمیسیونی نشوند هر چند که این کار هم غیر قانونی باشد اما کار غیر قانونی راه دیگر اقدامات غیر قانونی را باز می کند!

کد مطلب 703697

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