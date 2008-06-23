ورزش کردن افراد کم تحرک کاهش وزن بیشتری به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد نیوز، افرادی که صرفا در یک جا نشسته تلویزیون تماشا کرده یا به کارهای خود می رسند چنانچه فقط روزی 2000 قدم راه بروند می توانند بهتر وزن خود را کنترل کنند. این گونه افراد به سرعت وزن کم کرده و تغییر سایز می دهند.

بنا برهمین گزارش، جالب اینجاست که افراد فعال برای همین میزان کاهش سایز و وزن باید حداقل روزی 5 برابر یعنی در حدود 10 هزار قدم راه بروند.

بدین ترتیب توصیه می شود افراد کم تحرک کمی ورزش کنند تا بسیار بیشتر از دیگران از مزایای آن بهره مند شوند. البته در این وضعیت بهتر است افراد از ورزشهای کوتاه و سبک شروع کرده و به تدریج بر شدت و زمان آن بیفزایند.

نکته دیگر این است که چنانچه افراد بی تحرک ورزش را در برنامه خود بگنجانند از شدت خطر دیابت و بیماریهای قلبی هم که آنها را تهدید می کند تا میزان قابل ملاحظه ای کاسته می شود.