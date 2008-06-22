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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۴

مسابقات ورودی المپیک - کرواسی

صعود به فینال به عنوان نفر اول / علیرضایی برای سومین بار رکورد شکنی کرد

صعود به فینال به عنوان نفر اول / علیرضایی برای سومین بار رکورد شکنی کرد

محمد علیرضایی ملی پوش 22 ساله شنای کشورمان صبح امروز برای سومین بار رکورد ملی کشورمان را جابجا کرد تا همچنان امید اول ایران برای کسب رکورد ورودی المپیک باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از نخستین مرحله مسابقات کسب سهمیه ورودی المپیک صبح امروز در شهر زاگرب کرواسی پیگیری شد و محمدعلیرضایی در 50 متر قورباغه با ثبت زمان 62/28 ثانیه به میزان 23 صدم ثانیه رکورد این رشته را ( 85/28 ثانیه) کاهش داد و به عنوان نفر اول راهی دیدار فینال این رقابتها شد.

در این رقابتها 40 شناگر حضور داشتند که شناگران برزیل ، انگلیس و کرواسی با کسب عناوین دوم تا چهارم راهی دیدار فینال شدند. علیرضایی پس از 2 سال موفق به رکورد شکنی در استخر 50 متر ( مسافت بلند) شده است.

علیرضایی روز گذشته نیز موفق شده بود 2 بار رکورد ملی کشور را در رشته 100 متر قورباغه، به میزان 35 صدم ثانیه (45/04/1 دقیقه ) و 21 صدم ثانیه ( 24/04/1دقیقه ) کاهش دهد. این در حالی است که وی تنها 52 صدم ثانیه برای صعود به المپیک فاصله دارد ( ورودی 100 متر قورباغه المپیک  72/03/1 دقیقه است)

علیرضایی امشب در فینال ماده 50 متر قورباغه با حریفان جهانی خود رقابت خواهد کرد. ضمن اینکه تا ساعتی دیگر در ماده 200 متر قورباغه نیز به مصاف حریفان جهانی خود خواهد رفت.

همچنین محمد بیداریان دیگر شناگر کشورمان در این مسابقات تا ساعتی دیگر در ماده 100 متر آزاد با شناگران 13 کشور جهان رقابت می کند.

مسابقات بین المللی شنای کرواسی با شرکت 226 شناگر از 13 کشور در قالب 43 تیم برگزار می شود.

کد مطلب 703732

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