تولید داروی ایرانی مشابه اینترفرون ربیف برای بیماران ام اس

به گزارش خبرنگار مهر، این دارو مراحل نهایی تأیید را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور می گذراند و از خانواده داروهای مبتنی بیوتکنولوژی محسوب می شود.

این دارو از سوی محققان ایرانی و در یک شرکت تولید کننده داخلی که سهم عمده ای در تولید داروهای بیماران مبتلا به "ام اس" داشت، تولید شده است. این شرکت تولید کننده پیش از این یکی از داروهای مهم درمان بیماری ام اس را تولید کرده بود.

این دارو در حال حاضر به صورت یارانه ای در اختیار بیماران مبتلا به ام اس قرار می گیرد و با تولید آن در داخل کشور صرفه جویی ارزی قابل توجهی در بخش بازار دارویی بیوتکنولوژی صورت می گیرد.

دکتر رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در تابستان سال گذشته از تولید داروهای جدید بیوتکنولوژی در کشور خبر داده بود و یادآور شده بود: فرآورده های دارویی "پگیلیتد اینترفرون"، "بتااینترفرون مشابه ربیف" و "اینترفرون بتا نوع بتافرون" از فرآورده های داروی بیولوژیکی مورد نیاز بیماران "ام اس" هستند که پس از پایان مراحل مطالعاتی وارد بازار دارویی کشور می شوند.

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با مهر در خصوص تولید این داروها اضافه کرده بود: "بتااینترفرون مشابه ربیف" فرآورده ای است که تولید آزمایشی آن در آزمایشگاه آغاز شده است، پروانه ساخت یا DMF این فرآورده در وزارت بهداشت تأیید شده است و نمونه دارویی در حال آزمایش است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: مطالعات بالینی "اینترفرون گاما" تولید "اریتروپویتین" از سوی دو شرکت دیگر فعال در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و پیگیری ساخت هورمون رشد از دیگر فعالیت های بخش دارویی کشور است.

به گزارش مهر، بیماری ام اس (MS) یا بیماری اسکلروز مولتیپل (تصلب متعدد) یکی از شایعترین بیماریهای سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) است و در اثر تخریب غلاف میلین ایجاد می شود. میلین غلافی است که فیبرهای عصبی را احاطه می کند و در انتقال سریع امواج عصبی نقش بسیار مهمی دارد. در حالت طبیعی با وجود این غلاف امواج عصبی به سرعت منتقل شده و موجب توانایی بدن در ایجاد حرکات هماهنگ و موزون می شوند.

در بیماری ام اس این غلاف عصبی به تدریج تخریب می شود و بدین ترتیب امواج عصبی از مغز به خوبی منتقل نمی شود و علایم مختلف بیماری ظاهر می شود. این بیماری مسری نبوده و از دسته بیماریهای ارثی هم محسوب نمی شود، اما نقش ژنتیک در ایجاد آن تایید شده است. در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد اما شیوه های درمان موجود در تغییر سرعت روند بیماری موثر هستند.

علائم شایع این بیماری شامل اختلالات بینایی، اختلالات تعادل، سفتی عضلات، اختلالات حسی، اختلالات تکلم، خستگی، مشکلات مثانه و اختلال در اجابت مزاج، اختلالات مثانه و ... است که باید توجه داشت که علاوه بر علایم آشکار، نشانه های پنهانی نیز در بیمار ایجاد می شود.

درمانهای موجود برای بیماری ام اس تنها نگهدارنده هستند و از پیشرفت بیماری جلوگیری می کنند. داروهایی که در حال حاضر برای درمان MS استفاده می شوند شامل سه نوع اینترفرون هستند که با نام های تجاری ربیف، آوونکس و بتافرون شناخته می شوند که تاکنون در ایران مشابه آوونکس با نام سینوکس و مشابه بتافرون ساخته شده است.

اینترفرونهای بتا معادل پروتئینهای طبیعی بدن هستند که به روش مهندسی ژنتیک ساخته می شوند. این داروها در مبارزه با ویروسها و تنظیم سیستم ایمنی مفید بوده و به صورت تزریقی به بیمار تزریق می شوند.