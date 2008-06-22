در پیشنهاد زمانبندی بسته 1+5 بحث تعلیق وجود ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از حضور در نشست غیر علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا در بسته پیشنهادی اروپا عدم گسترش و توسعه فعالیتهای ایران در قبال آن کاهش تحریمها بر ضد ایران از جانب غرب قید شده است‌ اظهار داشت : آنها بسته را ارائه کردند و به همراه بسته پیشنهاداتی برای انجام چگونگی مذاکرات داشتند.

وی افزود : ما اعلام کردیم مشترکات دو بسته می تواند مبنای خوبی برای شروع مذاکرات باشد. درباره چگونگی مذاکرات هم پیشنهادات آنان را مطالعه می کنیم و پیشنهادات خودمان را نیز ارائه خواهیم کرد.

جلیلی در پاسخ به این سئوال که سولانا در نشست خبری خود گفته بود ما تاکید داریم که ایران برای شروع گفتگو باید غنی سازی را تعلیق کند گفت :‌ آیا من این را به شما گفته بودم.‌ من که نشنیده ام. در بحثهایی که داشتیم آنها یک پیشنهاد زمانبندی دادند که این نکته ای که شما گفتید را شامل نمی شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال که آیا شما برای بررسی بسته پیشنهادی اروپا شرط بررسی بسته ایران توسط آنان را گذاشته اید گفت : نه طبیعی است که گفتیم ما یک بسته پیشنهادی مبنی بر ظرفیتهای خودمان ارائه کردیم و آنها نیز بسته ای دادند. ما گفتیم اگر می خواهیم مذاکره کنیم مشترکات دو بسته را می توانیم بررسی کنیم و این مذاکره و یا گفتگو را از نقاط مشترک آغاز کنیم .

جلیلی در ادامه یادآور شد : توافق ما و سولانا این بود که آنها اعلام کردند با کلیات بسته پیشنهادی ما موافق هستند. ما هم اعلام کردیم بسته آنها را بررسی می کنیم و درباره اینکه چگونه مذاکرات را شروع کنیم بعدا گفتگو می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که اروپاییها و گروه 1+5 تا چه اندازه به مذاکره اعتقاد دارند، گفت : بسیاری از کشورهایی که در همین دور مذاکرات صحبت کردند نمایندگانشان تقریبا همه این موضوع را عنوان می کردند و بر آن تاکید داشتند و ما استقبال کردیم و حال باید در عمل ببینیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص صحت توطئه ربودن رئیس جمهور در سفر به عراق که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت : معمولا در سفرهایی که صورت می گیرد قبل از هر سفر باید ملاحظات امنیتی حفظ شود و طبیعی است در جایی مثل عراق نیز آن ملاحظات امنیتی و حفاظتی قبل از سفر رعایت شده است.