به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای هنر اعلام کرد نمایش "به موازات" نوشته و کار امیر آبان و کاری از گروه نیل از دوشنبه سوم تیرماه به مدت دو هفته از ساعت 19 در سالن هنر و تجربه این فرهنگسرا به صحنه می‌رود.

"به موازات" داستان پزشک و بهیار زن ایرانی است که توسط نیروهای عراقی اسیر و در اتاقی در یک اردوگاه زندانی شده‌اند. دنیا پولی و شیرین عطااللهی بازیگران این نمایش هستند.

هلن بهرامی دستیار کارگردان، سهیل برخورداری مدیر صحنه، شقایق جعفری‌پور طراح صحنه و نور، محمود طهماسبی نورپرداز، پدیده علیپور طراح سایت و بروشور و الهام فراهانی روابط عمومی از عوامل دیگر "به موازات" هستند.