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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

آبان "به موازات" را به فرهنگسرای هنر می‌برد

امین آبان نمایش "به موازات" را از سوم تیرماه به مدت دو هفته در فرهنگسرای هنر روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای هنر اعلام کرد نمایش "به موازات" نوشته و کار امیر آبان و کاری از گروه نیل از دوشنبه سوم تیرماه به مدت دو هفته از ساعت 19 در سالن هنر و تجربه این فرهنگسرا به صحنه می‌رود.

"به موازات" داستان پزشک و بهیار زن ایرانی است که توسط نیروهای عراقی اسیر و در اتاقی در یک اردوگاه زندانی شده‌اند. دنیا پولی و شیرین عطااللهی بازیگران این نمایش هستند.

هلن بهرامی دستیار کارگردان، سهیل برخورداری مدیر صحنه، شقایق جعفری‌پور طراح صحنه و نور، محمود طهماسبی نورپرداز، پدیده علیپور طراح سایت و بروشور و الهام فراهانی روابط عمومی از عوامل دیگر "به موازات" هستند.

کد مطلب 703750

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