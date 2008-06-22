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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۵

توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران؛

باند سوء استفاده و فروش داروهای بیماران صعب العلاج کشف شد

باند سوء استفاده و فروش داروهای بیماران صعب العلاج کشف شد

توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و با همکاری نیروی انتظامی ، باند سوء استفاده و فروش داروهای بیماران صعب العلاج کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام کرد: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با همکاری حراست این دانشگاه و نیروی انتظامی، با پیگیری های لازم و هماهنگی های به عمل آمده موفق شدند، تا باندی را که به عنوان بیماران صعب العلاج با پرونده سازی و جعل شناسنامه، نتیجه آزمایشات پاتولوژی و نسخه و مهر پزشک نسبت به تهیه داروهای مخدر و سوء استفاده از این داروها و فروش آنها در بازار غیر قانونی اقدام می نمودند را شناسایی و دستگیر نمایند.

لازم به ذکر است، پرونده این افراد توسط نیروی انتظامی به مراجع قضایی ارسال شده و در حال رسیدگی می باشد.

کد مطلب 703766

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