باند سوء استفاده و فروش داروهای بیماران صعب العلاج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران اعلام کرد: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با همکاری حراست این دانشگاه و نیروی انتظامی، با پیگیری های لازم و هماهنگی های به عمل آمده موفق شدند، تا باندی را که به عنوان بیماران صعب العلاج با پرونده سازی و جعل شناسنامه، نتیجه آزمایشات پاتولوژی و نسخه و مهر پزشک نسبت به تهیه داروهای مخدر و سوء استفاده از این داروها و فروش آنها در بازار غیر قانونی اقدام می نمودند را شناسایی و دستگیر نمایند.

لازم به ذکر است، پرونده این افراد توسط نیروی انتظامی به مراجع قضایی ارسال شده و در حال رسیدگی می باشد.