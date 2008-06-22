کارکنان نیروی انتظامی صاحبخانه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس امامی مدیرعامل سبزاندیشان انبوه سازان با اشاره به عملکرد و دستاوردهای بنیاد تعاون ناجا در زمنیه مسکن ماموران نیروی انتظامی گفت: از تعداد 50 هزار واحد مسکونی حداقل 11هزار و 125واحد مسکونی در دست ساخت بوده که یک هزار و 202 واحد آماده بهره برداری و قابل تحویل به کارکنان ناجا است.

وی با اشاره به یکی از پروژه های بزرگ در دست ساخت ناجا، توضیح داد: این پروژه با 56148 متر مربع زیربنا در فاز 4 شهر جدید اندیشه احداث می شود.

بنابراین گزارش، بنیاد تعاون ناجا طی یک برنامه 5 ساله ، ساخت 50 هزار واحد مسکونی را بر عهده دارد که در این برنامه به افرادی که اقدام به خریداری مسکن از این تعاونی می نمایند، 10 میلیون تومان وام بانکی تعلق می گیرد، مبلغ این وام برای کارکنان ناجا 15 میلیون تومان بوده واین افراد در سال جاری می توانند برای دریافت واحدهای مسکونی خود 20 میلیون تومان وام مازاد دریافت کنند.