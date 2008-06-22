آمار متکدیان جمع آوری شده در کرمان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش شد

محمد اسماعیل زاده در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اجرای طرح جمع آوری متکدیان از سطح شهر کرمان در راستای سالم سازی معابر شهری اظهار داشت: از ابتدای شروع این طرح در شهر کرمان در سال جاری 327 نفر متکدی ایرانی و خارجی جمع آوری شده اند.

وی با اشاره به اینکه تعداد متکدیان جمع آوری شده در سال گذشته 137 نفر بوده است تصریح کرد: این افراد در طول سه ماه گذشته جمع آوری شده و شامل 260 نفر ایرانی و 67 نفر پاکستانی بودند که با همکاری امور اتباع بیگانه طی هفته گذشته برای رفتن به کشورشان به مرز فرستاده شدند.

اسماعیل زاده گفت: رفع معضل وجود متکدیان در معابر شهری ملزم به همکاری ارگانهای مرتبط با این مسئله با یکدیگر است که شامل شهرداری، بهزیستی، فرمانداری و کمیته امداد هستند.

با شروع فصل تابستان و بروز خشکسالی هر ساله جمع زیادی از متکدیان از کشورهای شرقی و از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد استان کرمان می شوند.

