انعقاد تفاهم نامه بین معاونت نظارت منابع هیدروکربوری و پژوهشگاه صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکان در مراسم امضای تفاهم نامه که با حضور مهندس اکبر ترکان معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با دکتر باقر مهاجرانی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، هدف از عقد قراداد را توسعه همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت، مکانیزم توسعه سوخت پاک، بررسی انر‍ژی های تجدیدپذیر و سوخت های جایگزین خواند و گفت: پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مرجع علمی و تحقیقاتی در کشور قابلیت های زیادی جهت توسعه نفت و فرآورده های آن در بخش های بالادستی، پایین دستی و انرژی دارد که باید به نحو شایسته ای از این منبع علمی در کشور استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در تشریح موضوعات این تفاهم نامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه پژوهشگاه صنعت نفت موظف شد در زمینه استفاده از مرکز ایده پردازان جوان پژوهشگاه به عنوان کانون تفکر معاونت امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیروکربونی وزارت نفت، پتانسیل سنجی و ثبت پروژه های مکانیزم توسعه پاک، تحقیقات و بهینه سازی در امور مصرف انر‍ژی و مدیریت تقاضا مشاوره های علمی لازم را به مرکز معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بدهد.

وی افزود: همچنین پژوهشگاه موظف است در زمینه تحقیقات بازار و بررسی های فنی و اقتصادی طرح ها وپروژه ها، پتانسیل سنجی و بررسی های لازم در مقوله انرژی های تجدیدپذیر، مشاوره علمی و فنی در حوزه های مختلف معاونت برنامه ریزی، ارتقای فناوری های موجود و مورد نیاز صنعت نفت، همکاری در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت توسعه فناوری های صنعت نفت به این معاونت بدهد.

مهاجرانی یادآورد شد: این تفاهم نامه به مدت دو سال بین پژوهشگاه و معاونت برنامه ریزی و نظارت منابع هیدروکربوری وزارت نفت امضا شده است و بعد از این مدت هم قابل تمدید است.

وی ضمن اعلام آمادگی پژوهشگاه برای خدمت رسانی به شرکت های مختلف نفتی خاطر نشان کرد: با توجه به حضور نیروهای متخصص نفتی در پژوهشگاه و همچنین برنامه ریزی معاونت فناوری و امور بین الملل این مرکز آمادگی لازم را داریم که هرگونه خدمت و مشاوره ای را که مجموعه شرکت های وزارت نفت برای توسعه خود احتیاج دارند به عنوان یک بازوی اجرایی در اختیار آنها قرار دهیم.

دکتر ترکان همچنین در ادامه بازدید از واحدهای مختلف پژوهشگاه بر حمایت برنامه ریزی و نظارت منابع هیدروکربوری وزارت نفت از این پژوهشگاه در زمینه تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مورد نیاز این پژوهشگاه تاکید کرد.