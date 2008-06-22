شبکه آبرسانی بیش از 400 روستای گلستان مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواستار ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: از این شمار، 224 روستا تاسیسات آبرسانی ندارند و شبکه آبرسانی بقیه روستاها نیز فرسوده و قدیمی است.

وی اظهار داشت: اکنون این شرکت با 24 دستگاه تانکر آبرسان به صورت نوبتی به روستاهای مورد نظر آبرسانی می کند.

وی خاطرنشان کرد: به رغم مشکلات موجود 63 درصد روستاییان منطقه از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند هستند که تلاش می شود این شاخص تا پایان سالجاری به 68 درصد ارتقاء یابد.

به گفته خواستار تحقق این امر نیازمند تامین اعتبارات مورد نیاز بوده و متولیان امر باید به این بخش توجه ویژه کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان با اشاره به آغاز هفته صرفه جویی بیان داشت: رسانه ها در ایجاد فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه نقش زیادی دارند و باید برای مصرف بهینه آب اطلاع رسانی مناسب داشته باشند.

وی تاکید کرد: علاوه بر همکاری و یاری اصحاب رسانه، کاهش و بهینه سازی مصرف آب مستلزم مشارکت همگانی است.

نیمی از جمعیت بیش از دومیلیون نفری گلستان در بیش از 900 روستای این استان سکونت دارند.

