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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

اعلام جزئیات توزیع کارت کنکور غیر پزشکی دانشگاه آزاد در روز سه شنبه

اعلام جزئیات توزیع کارت کنکور غیر پزشکی دانشگاه آزاد در روز سه شنبه

جزئیات مربوط به زمان و نحوه توزیع کارت آزمون سراسری غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی روز سه شنبه هفته جاری اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول توزیع کارت ورود به جلسه آزمون سراسری غیر پزشکی روز سه شنبه چهارم تیر ماه در هفته نامه فرهیختگان منتشر خواهد شد.

آزمون سراسری رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی روز سیزدهم و چهاردهم تیر ماه برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این زمینه به مهر گفت: آزمون رشته های غیرپزشکی روزهای پنج شنبه و جمعه 13و 14 تیر ماه 87 و آزمون رشته های پزشکی روز جمعه 28 تیر ماه 87 برگزار خواهد شد.

سید عبدالله سجادی جاغرق اضافه کرد: آزمون سراسری سال 87 بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال قبل برگزار می شود و گزینش علمی داوطلبان بر اساس نمرات دروس عمومی و اختصاصی صورت می گیرد و داوطلبانی که حد نصاب نمره لازم در جمع کل نمره و نمره اختصاصی رشته مورد تقاضا را کسب کرده باشند در گزینش علمی رشته مربوطه شرکت داده می شوند و پذیرش داوطلب با اولویت نمره کل و متناسب با ظرفیت رشته / شهر مربوطه صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 703813

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