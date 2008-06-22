به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، سومین دوره آموزشی «کارگاه طنز» با موضوع معرفی و بررسی اسرار و ابزار طنزپردازی با حضور رویا صدر برپا می شود. این کارگاه در محل دفتر طنز حوزه هنری سه شنبه ها و در 12 جلسه 16 برپا می شود. ثبت نام این دوره ها تا 10 تیرماه ادامه دارد.

دوره های قبلی این کارگاه آموزشی با حضور منوچهر احترامی و یوسفعلی میرشکاک برپا شد.

علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی تقاطع حافظ و سمیه دفتر طنز حوزه هنری مراجعه کنند.

دبیرخانه جشنواره دست های کوچک دعا دائمی می شود

دبیرخانه جشنواره «دست های کوچک دعا» در طول سال پذیرای دعاهای کودکان از سراسر جهان خواهد بود.

حسن نجفی دبیر جشنواره و رییس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: پس از دو دوره برگزاری این جشنواره به صورت منطقه‌ای و کشوری تصمیم گرفتیم آن را در سطح بین المللی برگزار کنیم که با استقبال فراوان کودکان جهان روبرو شد. به همین دلیل شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت دبیرخانه جشنواره را دائمی کند تا کودکان در طول سال بتوانند دعاهای خود را ارسال کنند.

به گفته نجفی، دبیرخانه دائمی جشنواره دست‌های کوچک دعا در حوزه‌هنری استان آذربایجان شرقی واقع در طبقه فوقانی سینما قدس شهرستان تبریز مستقر خواهد شد.

دو ماهنامه «بیناب» منتشر می شود

شماره 12 نشریه «بیناب» به همت پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی با موضوع بررسی هنرعکاسی منتشر می شود.

در این نشریه مطالبی با موضوع بررسی هنر عکاسی آمده است که از میان آنها می‌توان به مقالاتی همچون نهادها و زیبایی شناسی تصویر عکاسانه، رویکردهای فرهنگی، اجتماعی در زمینه حمایت قانونی از عکس و عکاسی در ایران، عکاسی و جامعه شناسی اثر هاوارد. اس. بکر، فن و معنا (درباره آموزش عکاسی در ایران) و نشانه شناسی در عکاسی اشاره کرد.

هستی شناسی تصویر عکاسی، بررسی نقش زنان در عکاسی دوره قاجار، جستاری در مناسبات میان عکاسی، هنر مدرن و پسامدرن، تناقض های عکاسی دیجیتالی و... از جمله مطالب این شماره اند.