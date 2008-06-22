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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۲

جلسه مسئولان دادگستری کل استان تهران برگزار شد

جلسه مسئولان دادگستری کل استان تهران برگزار شد

جلسه دیدار عمومی مسئولان دادگستری کل استان تهران امروز در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین روز از هفته قوه قضائیه و ایام ولادت با سعادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه (س) ، جلسه دیدار عمومی ریاست کل دادگستری استان تهران با حضور آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران، درخشان نیا قائم مقام رئیس کل، احمدی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، ماندگاری معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز یکشنبه مورخ 2/4/87 در محل حوزه ریاست واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار گردید.

بر اساس این گزارش، در این جلسه که مسئولین قضایی استان تهران حضور داشتند تعداد یکصد نفر از متقاضیان به طرح مطالب و خواسته های قانونی خویش پرداختند و اکثر درخواست های مطرح شده پیرامون رفع اطاله دادرسی، تسریع در اجرای حکم صادره، درخواست رسیدگی دقیق تر و ... که حسب مورد نیز از سوی مدیران حاضر در این جلسه دستورات مقتضی صادر گردید.

کد مطلب 703861

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