فیلمهای کودکان باید به سمت فانتزی شدن حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد درویش علی پور در نشست رسانه ای فیلم شادونه و شبح سیاه که با حضور تهیه کننده، بازیگر و طراح صحنه این فیلم برگزار شد، اظهار داشت: فیلمسازی از روی کاراکترهای برنامه های تلویزیونی لطمه ای به فیلم نمی زند و برقراری ارتباط را برای مخاطب راحت تر می کند.

وی که به همراه تیم خود در بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در همدان حضور یافته است، اظهار داشت: بچه ها پیچیدگی را دوست ندارند و می خواهند با قصه به راحتی ارتباط برقرار کنند و نظر خود را درباره کار با صراحت ارائه دهند.

وی اظهار داشت: برای ما مهم این بود که در فیلم نشان دهیم شبح متوجه اشتباه خود شده و در صدد جبران اشتباه خود است.

کارگردان فیلم شادونه و شبح سیاه با بیان اینکه کار کردن برای کودکان لذت بخش است اظهار داشت: استفاده از تکنولوژی برای ساخت فیلم کودک اجتناب ناپذیر است و ما شجاعت داشتیم که در ژانر کودکی که بسیار فقیر است، اقدام به فیلم سازی کنیم.

تهیه کننده فیلم شادونه و شبح سیاه نیز گفت: کار با کودک باید جدی گرفته شود چرا که امروز دیدی که در سینما وجود دارد این است که کودک را همیشه در رده بعدی می بینیم.

محمد رضا طریقت اظهار داشت: حرفهای شخصیتهای کودک تلویزیون در سینما به راحتی پذیرفته می شود و ارتباط خوب مجری برنامه های تلویزیونی با کودکان راهی بود که در فیلم شادونه و شبح سیاه به خوبی رعایت شد.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که وارد کار کودک می شوند به نوعی بازار اقتصادی خود را نیز پیدا می کنند اما این اتفاق به درخواست خاله شادونه برای وی اتفاق نیفتاد کما اینکه موفقیتش را در پی داشت.

طریقت با تاکید بر اینکه برای انتخاب بازیگر خردسال نیاز به سرمایه گذاری بیشتری است، بیان داشت: بازیگران خردسال را باید در محله ها و شهرها جستجو کنیم و با صرف انرژی زیاد آنها را به فضای کار نزدیک کنیم.

ملیکا زارعی بازیگر نقش شادونه در این فیلم گفت: هنگامی که فیلمنامه را خواندم فکر کردم بهتر است هیچ تفاوتی در نقشم ایجاد نشود زیرا شخصیت من در ذهن بچه ها شکل گرفته بود.

وی ادامه داد: دنیای شاد بچه ها را با هیچ چیز عوض نمی کنم و به رغم پیشنهادهای زیادی که برای بازیگری در نقش های مختلف داشته ام برای اینکه مخاطبم سر در گم نشود آنها را نپذیرفته ام.

زارعی خاطرنشان کرد: انسان باید هدف مشخصی در زندگی داشته باشد و هدف من کار با کودک است و تلاش می کنم ارتباطم را با مخاطبم افزایش دهم.

طراح صحنه فیلم شادونه و شبح سیاه گفت: فضای کار برای بچه ها با فضای کار برای بزرگسالان تفاوت زیادی دارد و نماهایی که برای برنامه های کودکان ساخته می شود، نباید خسته کننده باشد.

مهسا میرزایی اظهار داشت: نماهای فیلم شادونه و شبح سیاه شاد بود و ارتباط خوبی با بچه ها برقرار کرد.