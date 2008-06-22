قیمت زمین در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ثابت نگه داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سلیمانی، عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در این مناطق زمین با نرخ سال 86، به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.

وی گفت: این مناطق شامل شهرستانهای درگز، تربت جام، جوین، تایباد، رشتخوار، رباط سنگ (تربت حیدریه)، خرگرد(خواف)، کوثر(گناباد)، خیام و کمال الملک (نیشابور) است.

سلیمانی در خصوص نحوه واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی استان، اظهار داشت: در مناطق محروم، تنها 15 درصد مبلغ زمین به صورت نقد و بقیه طی اقساط 36 ماهه دریافت می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سایر مناطق نیز 30 درصد مبلغ زمین به صورت نقد و بقیه در قالب اقساط 30ماهه دریافت می شود.

سلیمانی، واگذاری زمین به ایثارگران را تابع شرایط خاصی دانست و گفت: برای ایثارگران یا پنج درصد مبلغ زمین تخفیف منظور می شود و یا درصد نقدی برای آنها، 10درصد کمتر از سایر متقاضیان است و اقساط تعیین شده نیز، 48 ماهه است.

وی واگذاری زمین برای شرکتهای تعاونی را نیز، تابع شرایط ویژه ای دانست و افزود: میزان مبلغ نقدی برای این شرکتها، 10درصد کمتر از سایر متقاضیان است.

سلیمانی در خصوص قوانین مربوط به بخشودگی بازپرداخت اقساط قیمت زمین نیز، گفت: در صورتی که متقاضیان زودتر از دوره زمانی تعیین شده، نسبت به راه اندازی واحد صنعتی خویش اقدام نمایند، اقساط باقی مانده آنها به نسبت زمانی که زودتر به بهره برداری رسیده است از معافیت 50 درصدی، بهره مند خواهند شد.

وی در خصوص حداقل و حداکثر زمان برای به بهره برداری رسیدن یک واحد صنعتی، اظهار داشت: برای پایان عملیات عمرانی در قالب سقف زمانی یک سال است که البته با توجه به گستره واحد صنعتی، ممکن است کمتر یا بیشتر شود.

سلیمانی همچنین یادآور شد: کمترین زمان تعیین شده برای نصب تجهیزات و راه اندازی واحد صنعتی، سه ماه و بیشترین زمان قانونی یک سال است.

وی افزود: البته برای کارفرمایانی که بهای زمین را به صورت یک جا بپردازند، 12درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.