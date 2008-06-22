افغانستان در چابهار شرکت حمل و نقل بین المللی تاسیس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه آزاد چابهار محمد طاهر باقری زاده در دیدار با وزیر تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به موقعیت استراتژیک منطقه آزاد چابهار به عنوان بندر چند وجهی ریلی، هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران، از آن بعنوان تنها بندر کشور ایران در حوزه اقیانوس هند و دریای عمان یادکرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران اهتمام خود را در توسعه و رونق منطقه شرق کشور آغاز کرده و منطقه آزاد چابهار به عنوان مرکز ترانزیت شرق کشورمان به موقعیت ویژه ای در تجارت و مراودات ترانزیتی بین المللی دارد.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با تاکید بر ضرورت تاسیس هر چه زودتر دفتر تجارت افغانستان در منطقه آزاد چابهار، خواهان راه اندازی دفتر تجاری در کابل شد.

وی با تشریح فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار از تجار و سرمایه گذاران افغانستان جهت حضور در مناطق آزاد دعوت به عمل آورد.

امین اله فرهنگ، وزیر تجارت و صنایع کشور افغانستان با اشاره به شروع دوران سازندگی در افغانستان و پایان بحرانهای جنگ در کشورش اعلام کرد: جایگاه ترانزیت برای تجار و بازرگانان افغانستان بسیار حائز اهمیت بوده و افزود تکمیل شدن راه شیرخان بندر در شمال افغانستان تا بندر چابهار باعث گسترش ارتباطات و صرفه اقتصادی ویژه ای در این ناحیه شده است.

وی خواهان تسریع در تکمیل شدن راه ترانزیتی زمینی زرنج – دل آرام که در حال ساخت است شد و گفت: تکمیل این پروژه در بهبود و سرعت بخشیدن به ترانزیت کالا از منطقه چابهار به افغانستان تاثیر به سزایی دارد.

فرهنگ گفت: از کمکهای دولت ایران برای ایجاد زیرساختها در افغانستان به ویژه ایجاد پل میلک ( راه ابریشم) قدردانی کرد و یادآور شد: افتتاح پل میلک نقش موثری در توسعه ترانزیت کالا بین ایران و افغانستان به ویژه از طریق منطقه آزاد چابهار خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد تفاهم نامه های فی مابین ایران و افغانستان هرچه زودتر عملیاتی شود.

در چهارمین جلسه مشترک سازمان منطقه آزاد چابهار با وزارت تجارت و صنایع افغانستان تفاهم نامه مشترک همکاری بین وزارت تجارت و صنایع افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار در 15 بند به امضاء رسید که محور های مهم آن واگذاری50 هکتار زمین از طرف منطقه آزاد چابهار به تجار و شرکتهای متقاضی افغانستان برای تولید، تجارت و صنعت، همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت زمینی، ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی توسط افغانستان در چابهار است.

به گفته فرهنگ، ظرف 3 ماه آینده ایجاد دفاتر نمایندگی در چابهار و کابل، برگزاری نمایشگاه ها و کنفرانسهای مشترک در کابل و چابهار، راه اندازی خط هوایی کابل – چابهار، بررسی امکان ترانزیت سوخت مورد نیاز افغانستان از طریق چابهار، واگذاری انبارهای مورد نیاز تجار افغانستان در منطقه آزاد چابهار، تضمین تجارت و ترانزیت و امور مالی دو کشور توسط بیمه های دو کشور جمهوری اسلامی و کشور افغانستان از محورهای مهم توافقنامه مشترک سازمان منطقه آزاد چابهار و وزارت تجارت و صنایع افغانستان بوده است.