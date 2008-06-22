جهانگیر کوثری تهیه‌کننده "می زاک" به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم چندی پیش به پایان رسید و محمدرضا دلپاک آن را در استودیو روشنا صداگذاری می‌کند. آهنگساز فیلم هنوز مشخص نیست و قصد داریم "می زاک" را برای حضور در جشنواره فیلم ونیز که شهریورماه برگزار می‌شود آماده کنیم.

وی درباره ساختار و موضوع فیلم گفت: "می زاک" فیلمی عجیب است و من به لحاظ ساختار و موضوع بسیار به آن علاقمندم. این فیلم به نوعی یک موضوع جهانی را در ارتباط با فلسفه هستی انسان مطرح می‌کند و از ساختاری جدید در سینمای ایران بهره می‌برد. در "می زاک" 22 بازیگر از سه نسل بازیگری سینمای و تئاتر ایران به ایفای نقش می‌پردازند.

"می زاک" چهارمین فیلم بلند سینمایی لیالستانی روایتگر بچه‌ای است که می‌خواهد وارد این دنیا شود و فراز و نشیب‌های این دنیا او را دچار چالش می‌کند. محمدرضا فروتن، باران کوثری، جمشید مشایخی، فاطمه معتمدآریا، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه و ... در این فیلم بازی کرده‌اند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، صدابردار: محمد مختاری، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طرح گریم: مهرداد میرکیانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی تیموری، تدوینگر: سپیده عبدالوهاب، مدیر تولید: رضا نوروزی و مدیر اجرایی: علی باور.