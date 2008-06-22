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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

"می زاک" برای جشنواره ونیز آماده می‌شود

"می زاک" برای جشنواره ونیز آماده می‌شود

فیلم سینمایی "می زاک" ساخته حسینعلی لیالستانی برای حضور در جشنواره فیلم ونیز امسال آماده می‌شود.

جهانگیر کوثری تهیه‌کننده "می زاک" به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم چندی پیش به پایان رسید و محمدرضا دلپاک آن را در استودیو روشنا صداگذاری می‌کند. آهنگساز فیلم هنوز مشخص نیست و قصد داریم "می زاک" را برای حضور در جشنواره فیلم ونیز که شهریورماه برگزار می‌شود آماده کنیم.

وی درباره ساختار و موضوع فیلم گفت: "می زاک" فیلمی عجیب است و من به لحاظ ساختار و موضوع بسیار به آن علاقمندم. این فیلم به نوعی یک موضوع جهانی را در ارتباط با فلسفه هستی انسان مطرح می‌کند و از ساختاری جدید در سینمای ایران بهره می‌برد. در "می زاک" 22 بازیگر از سه نسل بازیگری سینمای و تئاتر ایران به ایفای نقش می‌پردازند.

"می زاک" چهارمین فیلم بلند سینمایی لیالستانی روایتگر بچه‌ای است که می‌خواهد وارد این دنیا شود و فراز و نشیب‌های این دنیا او را دچار چالش می‌کند. محمدرضا فروتن، باران کوثری، جمشید مشایخی، فاطمه معتمدآریا، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه و ... در این فیلم بازی کرده‌اند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، صدابردار: محمد مختاری، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طرح گریم: مهرداد میرکیانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی تیموری، تدوینگر: سپیده عبدالوهاب، مدیر تولید: رضا نوروزی و مدیر اجرایی: علی باور.

کد مطلب 703894

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