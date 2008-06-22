اجرای طرح هجرت برای ترویج مبانی دینی و شرعی مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران و جمعی از کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی به اشاره به تبیین نقش حقایق دین در جامعه اظهار داشت: مردم گاهی به دلیل نداشتن معرفت و شناخت با ادیان توحیدی به ویژه اسلام ناب محمدی(ص) عناد می ورزیدند که با تلاش عالمان دین و روحانیون و تشریح حقایق دین، مردم با این حقایق بیشترآشنا شدند و این امر نقش به سزایی در ترویج دین اسلام داشته است.

آیت الله قربانی در ادامه با اشاره به فناوری های جدید، تبلیغات گوناگون و نفوذ تبلیغات انحرافی وظیفه مبلغان و روحانیون برای نشر احکام اسلامی را بسیار مهم دانست و افزود: طلاب و روحانیون جوان برای تبلیغ به روستاها اعزام می شوند باید علم و دانش خود را افزایش دهند تا بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشند و نقش دین را در زندگی فردی و اجتماعی تبیین کنند.