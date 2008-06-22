علیرضا برازش در این باره به خبرنگار مهر گفت: شبکه یک چند سالی است تولید آثار ماورایی را در دستور کار خود قرار داده که به طور نمونه میتوان به مجموعههای تلویزیونی "اغما"، "صاحبدلان" و ... اشاره کرد. از این رو اگر "برزخ" آماده شود، این سریال به جای "گلهای گرمسیری" در ماه رمضان پخش خواهد شد.
نمایی از "گلهای گرمسیری"
وی در ادامه افزود: البته "گلهای گرمسیری" محمدمهدی عسگرپور کاری بسیار خوب است. اما ما احساس میکنیم اگر در این ایام یک کار ماورایی در کنار مجموعههای دیگر پخش شود بهتر است. به همین دلیل "گلهای گرمسیری" میتواند ماه رمضان سال آینده یا در طول سال از این شبکه پخش شود.
برازش درباره مجموعههای ماه محرم و دهه فجر شبکه یک نیز گفت: در ایام ماه محرم مجموعه تلویزیونی "خونمردگی" به کارگردانی جواد مزدآبادی پخش خواهد شد که البته عنوان آن تغییر میکند. برای دهه فجر نیز سفارش دادهایم و فیلمنامه نیز نوشته شده و به زودی ساخت آن آغاز خواهد شد. ما در شبکه اول مناسبتهای مهم سال را قطعا پوشش میدهیم.
مدیر شبکه یک درباره حضور کارگردانان سینما در تولید فیلمها و مجموعههای تلویزون گفت: ما تاکنون از حضور کارگردانان مطرح چون رسول صدرعاملی، محمدرضا هنرمند، محمدمهدی عسگرپور و... برای ساخت آثار استفاده کردهایم و همچنان نیز علاقمندیم با کارگردانان شاخص سینما فعالیت داشته باشیم.
"برزخ" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیهکنندگی مهران رسام هنوز در مرحله پیشتولید است. فیلمنامه این مجموعه معناگرا را علیرضا افخمی نوشته و تاکنون حضور پوریا پورسرخ، افسانه بایگان، فرامرز قریبیان و مهراوه شریفینیا در آن قطعی شده است.
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