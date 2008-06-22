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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۸

رئیس مرکز آمار ایران:

نقشه کوچ عشایر کشور طراحی می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: محمد مدد از طراحی نقشه کوچ عشایر ایران به عنوان ویژگی مهم طرح سرشماری عشایر کوچنده برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در  شیراز، مدد ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سومین دوره طرح سرشماری اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچنده کشور در منطقه دشت ارژن فارس افزود: امسال در طرح مذکور به فرهنگ  ایل نیز توجه شده و در جمع آوری اطلاعات و آمار عشایر نحوه زندگی آنها نظیر چادرها و… نیز مستند سازی می شود.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: برای برنامه ریزی جهت رفع مشکلات عشایر به جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق و مناسب این سرشماری نیازمندیم و از این جامعه نیز تقاضا می شود برای تهیه اطلاعاتی صحیح به ماموران آمارگیر همکاری مناسبی داشته باشند.

مدد عنوان کرد: از آنجا که زندگی عشایر به طبیعت وابستگی شدید دارد، هرگونه تغییر در طبیعت در نحوه زندگی آنها نیز تاثیر شدید خواهد گذاشت.

وی افزود: عشایر کمترین یارانه ها را از دولت دریافت کرده و بیشترین بهره وری را به جامعه ارائه می دهند که باید این نحوه زندگی و فرهنگ در جامعه نشان داده شود.

به گفته این مسئول، بر اساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده در سال 77، 102ایل و 603 طایفه مستقل در سطح کشور وجود دارد.

با توجه به اینکه  استان فارس بیشترین جمعیت عشایر را در خود جای داده است، مراسم افتتاحیه سومین دوره طرح سرشماری عشایر کوچنده کشور در فارس برگزار شد.

طرح مذکور از امروز آغاز شده و تا 22 تیر ماه  نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 703939

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