تابلو مونه پس از 80 سال به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، بی بی سی اعلام کرد پایهگذار سبک نقاشی امپرسیونیستی در فرانسه این تابلو را سال 1919 خلق کرده و یکی از چهار قطعه نقاشیهای معروف نیلوفرهای آبی است. انتظار میرود این تابلو در حراجی 24 ژوئن کریستی بین 18 تا 24 میلیون پوند به فروش برسد.
الیور کامو از مسئولان کریستی لندن در این باره گفت: در 20 سال گذشته هرگز چنین تابلویی با این قیمت در قاره اروپا به حراج گذاشته نشده است و اگر به قیمت 18 تا 24 میلیون پوند به فروش برسد، رکورد آثار مونه را جابجا میکند. ضمن اینکه نیلوفر آبی مهمترین تابلو اکسپرسیونیستی امسال اروپا خواهد بود.
مونه سری موسوم به نیلوفرهای آبی را در دوران حیات خود عرضه کرد. اما بسیاری از آثار این نقاش مشهور فرانسوی هنگام مرگ او در پنجم دسامبر 1926 در استودیو او نیمهکاره باقی مانده بود. از چهار بخش تابلوهای نیلوفر آبی یکی در موزه هنر متروپلیتن نیویورک است، دیگری تقسیم شده و سومی دست مجموعهداری خصوصی است.
در حراجی روز سهشنبه 24 ژوئن کریستی لندن علاوه بر آثار مونه، تابلوهای نقاشان مشهور چون هانری ماتیسه، پابلو پیکاسو، پیر بونار، مارک شاگال، واسیلی کاندینسکی و ... هم به نمایش گذاشته میشود.
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