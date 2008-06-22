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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۹

راه اندازی سامانه صدور بلیت الکترونیکی در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: سامانه خدمات صدور بلیت الکترونیکی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان غربی عصر امروز راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این سامانه در مرحله اول در دفتر مرکزی فروش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ارومیه با اعتبار حدود 50 میلیون ریال راه اندازی شده است و تا سه ماه دیگر در 14 دفتر فروش این شرکت در سراسر استان هم راه اندازی خواهد شد.

حمدالله سعیدزاده، مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان غربی در مراسم راه اندازی این سامانه، کاهش قابل توجه هزینه، جلوگیری از سرقت بلیت و تقلب، افزایش قابل توجه ضریب ایمنی در پروازها را از جمله ویژگیهای این سامانه عنوان کرد و گفت: آذربایجان غربی چهارمین استان کشور است که سامانه خدمات صدور بلیت الکترونیکی در آن راه اندازی می شود.

کد مطلب 703961

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