هواداران پرسپولیس نگران نباشند / قرارداد بازیکنان بزودی تمدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرخزادی گفت: هواداران نگران نباشند، مقدمات عقد و تمدید قرارداد با بازیکنان طی یکی دو روز آینده فراهم خواهد شد و با آنها ثبت قرارداد میشود.
عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: بازیکنانی که با آقای کاشانی مذاکره کرده بودند ظرف امروز و فردا قراردادشان در هیئت فوتبال ثبت میشود و هم اینک روند جاری در باشگاه با هماهنگی مسئولین انجام میپذیرد.
فرخزادی در ادامه افزود: سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی باشگاه از تمام ظرفیتها برای موفقیت تیم در سه جام؛ قهرمانان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی باشگاههای کشور استفاده خواهد کرد.
مجید فرخزادی در خصوص فرزاد آشوبی گفت: طی گفتگویی که با آشوبی داشتم، خواست قلبی فرزاد تمدید قرارداد با پرسپولیس است که ما هم سعی میکنیم هر چه زودتر این بستر برای عقد قرارداد با بازیکنان مهیا شود.
فرخزادی در مورد حضور مربیان و بازیکنانی که امروز به باشگاه آمده بودند افزود: حمید استیلی، علیرضا مرزبان، حمید علی عسگر، نبی ا... باقریها و ... امروز جهت دریافت پاداش به باشگاه آمدند و اعلام نمودند که برای تمدید قرارداد و شرکت در تمرینات پرسپولیس آمادگی دارند.
عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: روزهای آفتابی برای تیم پرسپولیس در پیش است و هواداران محبوب این تیم، نگران نباشند.
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