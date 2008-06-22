هواداران پرسپولیس نگران نباشند / قرارداد بازیکنان بزودی تمدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرخزادی گفت: هواداران نگران نباشند، مقدمات عقد و تمدید قرارداد با بازیکنان طی یکی دو روز آینده فراهم خواهد شد و با آنها ثبت قرارداد می‎شود.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: بازیکنانی که با آقای کاشانی مذاکره کرده بودند ظرف امروز و فردا قراردادشان در هیئت فوتبال ثبت می‎شود و هم اینک روند جاری در باشگاه با هماهنگی مسئولین انجام می‎پذیرد.

فرخزادی در ادامه افزود: سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی باشگاه از تمام ظرفیتها برای موفقیت تیم در سه جام؛ قهرمانان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی باشگاههای کشور استفاده خواهد کرد.

مجید فرخزادی در خصوص فرزاد آشوبی گفت: طی گفتگویی که با آشوبی داشتم، خواست قلبی فرزاد تمدید قرارداد با پرسپولیس است که ما هم سعی می‎کنیم هر چه زودتر این بستر برای عقد قرارداد با بازیکنان مهیا شود.

فرخزادی در مورد حضور مربیان و بازیکنانی که امروز به باشگاه آمده بودند افزود: حمید استیلی، علیرضا مرزبان، حمید علی عسگر، نبی ا... باقریها و ... امروز جهت دریافت پاداش به باشگاه آمدند و اعلام نمودند که برای تمدید قرارداد و شرکت در تمرینات پرسپولیس آمادگی دارند.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: روزهای آفتابی برای تیم پرسپولیس در پیش است و هواداران محبوب این تیم، نگران نباشند.

