33 کشتارگاه صنعتی در کشور به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مهدی خلج ظهر امروز در معارفه رئیس جدید سازمان دامپزشکی استان ایلام اظهار داشت: 67 کشتارگاه دیگر نیز در حال ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه ریزیهای به عمل آمده، اکنون وضعیت نظارت بر تولید محصولات دامی در کشور مطلوب است.

این مسئول با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور با کمبود سه هزار نیروی کارشناسی برای اجرای طرحهای خود مواجه است، یادآور شد: با مساعدت دولت و مجلس امیدواریم این مشکل نیز حل شود.

وهاب پیرانی به عنوان رئیس جدید دامپزشکی استان ایلام منصوب شد.