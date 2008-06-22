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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۰۶

صدرعاملی و چینی‌فروشان رئیس داوران جشنواره فیلم کودک

صدرعاملی و چینی‌فروشان رئیس داوران جشنواره فیلم کودک

رسول صدرعاملی رئیس داوران بخش بین‌الملل بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همدان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک اعلام کرد صدرعاملی به همراه داوران بخش بین‌الملل و سایر میهمانان خارجی در روز سوم برگزاری جشنواره وارد همدان می‌شود.

داوران بخش مسابقه سینمای بین‌الملل در بخش فیلم و ویدئو عبارتند از محمدباقر قهرمانی، یائو گومینگ از چین، میکائیل دمانیاتیس از یونان، میومیر راسویچ معاون سیفژ، ماریان ردپت از آلمان و سونگیوس سوگماکانان از تایلند.

محسن چینی‌فروشان هم به ریاست هیئت داوران سیفژ برگزیده شد. او به همراه دیگر داوران این بخش شامل مایکی کانتولا از فنلاند و گونتر کینستلر از آلمان فردا در روز سوم برگزاری جشنواره وارد همدان می‌شوند.

سیفژ مخفف سازمان جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان است و جایزه ویژه خود را به فیلم منتخب داوران این بخش اهدا می‌کند. بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تا پنجم تیرماه در همدان ادامه دارد.

کد مطلب 704012

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