تیم ملی کشتی دانشجویان کشور در دانشگاه مازندران اردو زد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اردوی دو هفته‌ ای 15 کشتی ‌گیر در هفت وزن با هم به رقابت می‌پردازند که در هجدهم تیرماه، هفت نفر به کشور یونان اعزام خواهند شد.

اسامی کشتی گیران حاضر در اردو به ترتیب شامل: وزن 55 کیلوگرم یاسر خالپور و فرزان بهرامی از دانشگاه تهران، مهران رضازاده از دانشگاه مازندران و حسین رنگرز از دانشگاه آزاد اسلامی، وزن 60 کیلوگرم تقی داداشی و سعید احمدی از دانشگاه آزاد اسلامی.

در وزن 66 کیلوگرم سعید داداش‌پور از دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی رحیمی از دانشگاه مازندران و حسن ذبیحی از دانشگاه پیام نور.

در وزن 74 کیلوگرم اصغر بذری از دانشگاه آزاد اسلامی و مهدی اولیائی‌نژاد از دانشگاه پیام نور.

در وزن 84 کیلوگرم سعید گلستانی از دانشگاه مازندران و حامد تاتاری از دانشگاه مشهد و در وزن 96 کیلوگرم سعید امیری از دانشگاه کرمانشاه و در وزن 120 کیلوگرم سعید رضایی از دانشگاه همدان.

سرپرستی و سرمربی گری این تیم را نیز اکبر محمودآبادی و امیر توکلیان برعهده دارند ضمن اینکه کوروش علیزاده و سلیمان خمسی در کسوت مربی این تیم را همراهی می کنند.

