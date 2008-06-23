آزمایش دوپینگ دو فوتبالیست لیگ برتر مثبت اعلام شد/ معرفی چهار دوپینگی

کرم الله علیمرادی دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: دو فوتبالیست شاغل در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور جزو نفراتی هستند که به استفاده از مواد نیروزا محکوم شده اند.
وی افزود: همچنین طبق تشخیص همکاران آلمانی یک کشتی گیر و یکی از وزنه برداران حوزه نابینایان و کم بینایان نیز دوپینگی معرفی شده اند.
دبیرکل نادو از معرفی ورزشکاران محکوم به استفاده از مواد نیروزا امتناع کرد و اظهار داشت: طی هفته جاری طبق روال همیشه بررسی های اولیه بر روی پرونده این افراد انجام شده و سپس آنها را به شرکت در جلسه شورای صدور رای فرا می خوانیم.
علیمرادی تاکید کرد: جلسه شورای صدور رای چهار ورزشکار متخلف هفته آینده برگزار خواهد شد اما قطعا آنها در این مدت و پیش از صدور رای نهایی، طبق حکم تعلیقی حق حضور در هیچ میدانی را ندارند.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: خوشبختانه کشتی گیر و وزنه بردار متخلف جزو افراد اعزامی به پیکارهای المپیک و پاراالمپیک 2008 پکن نیستند.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه نتیجه هر 15 تست دوپینگ گرفته شده از اعضای تیم ملی بسکتبال منفی بوده است، تصریح کرد: البته پزشکان و متخصصان آزمایشگاه کلن آلمان فعلا نتیجه مربوط به 85 درصد نمونه گیری های ارسالی به این آزمایشگاه را اعلام کرده اند. مابقی نتایج طی روزهای آینده به دستمان می رسد.
نظر شما