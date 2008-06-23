صعود مقتدرانه ایران به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی/ سوریه حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی جام جهانی تیم ملی فوتبال کشورمان شب گذشته برابر تیم ملی فوتبال کویت به میدان رفت و موفق شد با دو گل حریف خود را شکست دهد.

در این دیدار که با حضور بیش از 30 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد تیم کشورمان با گلهای جواد نکونام دقیقه 17 و غلامرضا رضایی در دقیقه 90 مقابل حریف خود به برتری رسید تا با 12 امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره آسیا شود.

تیم کشورمان در این دیدار نسبت به دیدارهای گذشته فوتبال بهتری را به نمایش گذاشت و توانست به نخستین پیروزی خانگی خود در این مرحله دست پیدا کند.

در پایان رقابتهای این گروه تیم های ملی فوتبال ایران و امارات به مرحله نهایی صعود کردند و تیم ملی فوتبال سوریه با وجود پیروزی 3 بر یک برابر امارات نتوانست از گروه خود صعود کند.

در این دیدار که در ورزشگاه القطاره شهر العین امارات برگزار شد " الحسین" هر سه گل سوریه را به ثمر رساند اما تیم ملی امارات با تنها گلی که توسط اسماعیل مطر از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند رویاهای سوریه را بر باد داد تا شاگردان برنو متسو به لطف تفاضل گل بهتر راهی مرحله نهایی شوند.