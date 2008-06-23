مصطفوی مدیرعامل ، فرخزادی سخنگو ، ایویچ گزینه پیشنهادی سرمربیگری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از سوی محمد علی آبادی، مجید فرخزادی ، داریوش مصطفوی ، محمد حسین نژاد فلاح و محمد آخوندی در محل دفتر کیومرث هاشمی تشکیل جلسه دادند و در پایان داریوش مصطفوی را به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب کردند. همچنین مجید فرخزادی به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس معرفی شود.

داریوش مصطفوی در پایان این نشست برای سرمربیگری پرسپولیس پیشنهاد تومیسلاو ایویچ را داد که با موافقت ضمنی اعضای هیئت مدیره موافق و مقرر شد پیگیریهای لازم در این زمینه صورت بگیرد.

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس عصر یکشنبه به باشگاه پرسپولیس رفتند تا کار خود را آغاز کنند.