به گزارش خبرنگار مهر، تخلیه بخش هایی از این فروشگاه از دوم تیر آغاز شده و در حال حاضر بخش مکعب شکل ورودی این شعبه - که کار فروش سی دی های آموزشی و محصولات فرهنگی را انجام می داد - تخلیه و تعطیل شده است.

بخش فروش کتاب فروشگاه نیز به تفکیک بخش های مختلف آن در حال جمع آوری و تخلیه است و با توجه به مهلت داده شده برای تخلیه توسط مرجع قضایی، این فروشگاه باید صبح روز شنبه هشتم تیر تخلیه و تحویل مرجع قضایی شود.

بخش کتاب های بزرگسال و خارجی این فروشگاه با توافق صورت گرفته میان مدیر این بخش و موسسه مادر شهرکتاب، به فروشگاه دیگر این موسسه - شهرکتاب ساعی - منتقل می شود.

با وجود تخلیه تدریجی فروشگاه طبقه همکف شعبه مرکزی موسسه شهرکتاب، بخش محصولات قرآنی و نشست های ادبی این شعبه به فعالیت خود ادامه می دهد و تاکنون قراری بر توقف فعالیت این بخش ها صادر نشده است.

مسعود گلابی مدیر فروشگاه کتاب شعبه مرکزی موسسه شهرکتاب اوایل ماه جاری در گفتگویی با خبرنگار مهر از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر در تائید حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه این فروشگاه خبر داده بود.

به گفته گلابی از موعد اجاره این فروشگاه از شهرداری تهران (10 ساله) هنوز نزدیک به پنج سال زمان باقی مانده است اما حکم تخلیه این مکان به دلیل تبدیل ساختمان فروشگاه به بخش اداری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری صادر شده است.

فروشگاه کتاب شعبه مرکزی موسسه شهرکتاب با هزار متر مربع زیربنا بزرگترین فروشگاه کتاب تهران به شمار می رفت. قسمت فروش این فروشگاه 880 متر مربع مساحت دارد که این فضا به همراه انباری هایش به بیش از هزار متر مربع می رسد که 30 هزار عنوان کتاب را در خود جا داده بود. ارزش ریالی کتابها و دیگر محصولات فرهنگی موجود در فروشگاه نزدیک به 900 میلیون تومان بود.