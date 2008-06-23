به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که عصر دیروز یکشنبه و در محل بهارستان با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور و دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دبیر کارگروه تحولات اقتصادی، جزئیاتی از طرح بزرگ تحول اقتصادی را ارائه کرد.

دکتر احمدی‌نژاد در ابتدای این نشست در سخنانی پیرامون اقدامات دولت نهم در عرصه‌های گوناگون سیاسی فرهنگی و اقتصادی با ابراز خرسندی از اینکه توصیه اکید رهبر معظم انقلاب برای تعامل و همکاری سازنده اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جامع عمل پوشیده است، اظهار داشت: این جلسه آغاز مبارکی برای همدلی، همکاری و همراهی اعضای دو قوه مجریه و مقننه است که ان‌شاءالله ملت عزیز ایران ثمره آن را در عرصه عمل و میدان اداره کشور مشاهده خواهند کرد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: در طول دوران همکاری قوای مجریه و مقننه باید موضوعات گوناگونی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ‌ اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترده‌ترین کار سازندگی در کشور انجام شده، به‌طوری که این امر در تاریخ ایران زمین بی‌نظیر بوده است، تصریح کرد: علی‌رغم دستاوردهای گوناگونی که در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نصیب کشور شده اما همچنان احساس عمومی در همگان وجود دارد که جایگاه ملت ایران آن چیزی نیست که امروز در آن واقع شده است.

وی افزود: همراه با تغییر و تحول دولت‌ها و مجالس، تمرکز و تأکید دلسوزان و صاحب‌نظران همواره بر وجود یکسری مشکلات واحد در کشور بوده است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت به عنوان خادم ملت و مسؤول اجرا و مدیریت کشور، موظف بود که تمام بحث‌های مجالس و دولت‌های گذشته که پیرامون ریشه‌های مشکلات کشور بوده را شناسایی و جمع‌بندی نماید تا پس از بازبینی، برای آنان راه‌حل ارائه دهد.

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه این نشست اتلاف وسیع منابع در بخش‌های انسانی و مادی را از جمله مشکلات اصلی کشور دانست و خاطر نشان کرد: غیر از اسراف در زندگی شخصی، در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اتلاف وسیع منابع به امری رایج تبدیل شده است و فاصله بین دهک‌های برخوردار و نابرخوردار همچنان آزاردهنده می‌باشد؛ این در حالی است که یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرای عدالت و کاهش فاصله‌ها بوده است.

رئیس‌ قوه مجریه اضافه کرد: دولت برخی اشکالات ساختاری در اقتصاد که ریشه مشکلات حاکم بر کشور بوده را یافته است که با اجرای طرح تحول اقتصادی و هدف‌گذاری مشخص، در صدد اصلاح این مشکلات برخواهد آمد.

در نشست مشترک اعضا هیئت دولت و نمایندگان مجلس، همچنین برخی از مسایل مورد علاقه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.