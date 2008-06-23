اصلاح، تدوین و حمایت از قوانین مهمترین دستور کار جلسه مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوهکن پس از جلسه مشترک اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس که شب گذشته در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد به خبرنگار مهر و سایت مجلس شورای اسلامی گفت : از مدتها قبل این بحث مطرح شد که دولت طرحها و بسته هایی را که برای اجرای امور اقتصادی دارد چیست.

وی افزود : نمایندگان مجلس درخواست داشتند تا در جریان جزئیات تصمیمات دولت در امور اقتصادی از جمله اصلاح برخی قوانین، تدوین قوانین جدید و حمایت از قوانین قرار بگیرند.

به گفته کوهکن در جلسه سه ساعته دولت و مجلس رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و 6 تن از نمایندگان به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

وی ادامه داد در این جلسه رئیس جمهور و دبیر کارگروه اقتصادی توضیحاتی را در مورد تصمیمات مهم که در هر سرفصل از جمله یارانه، اصلاح سیستم بانکی و گمرک بیان کردند.

کوهکن گفت : در این جلسه 6 نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون اقتصادی نقطه نظراتشان را درباره موارد مطرح شده بیان کردند که رئیس جمهور نیز با شنیدن نقطه نظرات مجلس به بیان نقطه نظرات دولت در آن زمینه ها پرداخت.

کوهکن در ادامه تصریح کرد : بعد از سخنان رئیس جمهور علی لاریجانی رئیس مجلس به جمع بندی موضوعات مطرح شده در جلسه پرداخت.

وی ادامه داد : در این جلسه دکتر لاریجانی نقطه نظرات مطرح شده را بسیار مهم و جدی خواند و اعلام کرد برای انجام این کارها به یک عزم جدی نیازمندیم.

نماینده لنجان اظهار داشت : رئیس مجلس ضمن اعلام خرسندی نمایندگان خانه ملت از این جلسه گفت : مجلس آماده است تا با تعامل نزدیک با دولت تصمیماتی کارشناسی در راستای پیشرفت هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود.

وی همچنین با اشاره به طرح رئیس مجلس مبنی بر تشکیل کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس گفت: آقای لاریجانی در این جلسه پیشنهاد داد تا کمیسیون مشترک دولت و مجلس با تلفیقی از چند کمیسیون و حضور کارشناسان دولت تشکیل شود، ‌مشابه کاری که در ارتباط با اصل 44 صورت گرفت و دیدیم که این کمیسیون توانست با انجام کارهای کارشناسی آثار مثبتی از خود بر جای بگذارد.

این عضو هیئت رئیسه در پایان از تاکید قوای مقننه و مجریه برای ر سیدن به یک عزم جدی و نقطه نظر واحد بین دو قوه خبر داد.