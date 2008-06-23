355 انجمن میراث فرهنگی در استان گیلان ساماندهی شده است

محمدعلی مهرگان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: پس از انجام مراحل قانونی تاکنون حدود هزار کارت شناسایی برای اعضاء انجمنهای میراث فرهنگی در استان گیلان صادر شده است.

وی افزود: انجمن میراث فرهنگی به عنوان بازوان پرتوان سازمان گامی موثر در مهار حفاری های غیرمجاز و جلوگیری از هر گونه تعدی به آثار تاریخی است.

مهرگان همچنین با اشاره به سطح تحصیلات اعضای انجمنها بیان داشت: مقطع دکترا و کارشناسی ارشد دو درصد، کارشناسی 12 درصد، کاردان و دیپلم 37 درصد، سیکل، سواد خواندن و نوشتن 35 درصد و بیسواد نیز 14 درصد است.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: 37درصد کشف جرائم، ممانعت از تخریب و جلوگیری از هرگونه تجاوز به حریم میراث فرهنگی و آثار باستانی با مشارکت مستقیم انجمن های میراث فرهنگی و اطلاع رسانی به هنگام آنان صورت می پذیرد.

مهرگان با بیان اینکه بدون حضور پر شور و گسترده آحاد مردم هیچ برنامه های در جامعه به سرانجام نخواهد رسید، افزود: برای ارتقاء وضعیت حفاظتی میراث فرهنگی، اطلاع رسانی و تعامل سازنده با ارگانهای ذیربط ضروری است.