کاهش آلودگی هوای تهران به دست باد سپرده شده است

محمدهادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه علی رغم صراحت قانون ، آلودگی هوا متولی مشخصی ندارد و همه چیز در این خصوص به دست باد سپرده شده که اگر بیاید آلودگی هوا کاهش یافته و اگر هم از باد خبری نباشد ، آلودگی هوا افزایش می یابد.

وی با اشاره به افزایش بی سابقه آلودگی هوای تهران در 3 ماه ابتدایی سال جاری افزود: تهران با ورود روزانه 1400 خودروی جدید به خیابانها و تردد میلیونها خودرو ، پتانسیل لازم آلودگی هوا را دارا است و شرایط جوی در ماه های اخیر نیز با توجه به گرمی هوا و عدم وزش باد به این مسئله دامن زده است.

متأسفانه علی رغم صراحت قانون ، آلودگی هوا متولی مشخصی ندارد و همه چیز در این خصوص به دست باد سپرده شده که اگر بیاید آلودگی هوا کاهش یافته و اگر هم از باد خبری نباشد ، آلودگی هوا افزایش می یابد

مشاور شهردار تهران در امور زیست محیطی با انتقاد از عملکرد کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران یادآور شد: این کمیته که مسئولیت نهایی آن با سازمان محیط زیست است حداقل کارکرد در این زمینه را نیز نداشته و بی توجهی این سازمان به موضوع کاهش آلودگی هوای شهر تهران قطعا مورد انتقاد همه کارشناسان است.

به گفته حیدرزاده ، علی رغم شرایط حساس آلودگی هوای تهران ، کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا علاوه بر انتقادات وارد شده نسبت به عملکردش ، در طول 6 ماه گذشته حتی یک جلسه هم برگزار نکرده و این مسئله از به فراموشی سپرده شدن این بحران جدی شهر تهران حکایت دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این کمیته بر اساس قانون ، متولی بندهای 7 گانه برنامه اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران است ولی با این همه به نظر می رسد ، سازمان محیط زیست ، دغدغه ای در زمینه کاهش آلودگی هوای شهر تهران ندارد و قصد دارد وظایف خود در این حوزه را نیز مانند وظایف دیگرش به سایر بخشها تفویض کند.

این کارشناس حوزه محیط زیست در ادامه با اشاره به افزایش روزهای ناسالم در هوای شهر تهران افزود: با بررسی شرایط آلودگی هوای تهران و وضعیت تردد خودروها که سهم 80 تا 90 درصدی در آلودگی هوا دارند تنها می توان به شرایط جوی امید داشت که اگر این موضوع نیز تحقق نیابد ، پیش بینی روزهای بحرانی آلودگی هوا در شهر منطقی و حتمی است.

مشاور شهردار تهران در خصوص راه حل مشکل آلودگی هوغای شهر تهران نیز گفت: به عقیده مدیریت شهری تهران ، صورت مسئله در این زمینه و پاسخ آن کاملا روشن است و افزایش کمی و کیفی حمل و نقل عمومی در پایتخت تنها راه رهایی از این چالش جدی شهر تهران است.

سازمان محیط زیست ، دغدغه ای را در زمینه کاهش آلودگی هوای شهر تهران ندارد و قصد دارد وظایف خود در این حوزه را نیز مانند وظایف دیگرش به سایر بخشها تفویض کند ضمن آنکه کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا، در طول 6 ماه گذشته حتی یک جلسه هم برگزار نکرده و این مسئله از به فراموشی سپرده شدن این بحران جدی شهر تهران حکایت دارد.

محمد هادی حیدرزاده در ادامه تأکید کرد: تأکید شهرداری تهران بر مشارکت شهروندان در استفاده از وسائل نقلیه عمومی با افزایش طول خطوط مترو ، افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس ، افزایش خطوط BRT و ... نیز در همین راستا صورت می گیرد که در این زمینه به طور جدی نیازمند حمایت برنامه ای ، سیاستی و اجرایی از جانب دولت است.

به گفته مشاور زیست محیطی شهردار تهران ، شهرداری این آمادگی را دارد تا در صورت حمایت و تخصیص اعتبار و دارا بودن اختیارات و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی ،متولی امور مربوط به کاهش آلودگی هوای تهران باشد.

وی همچنین افزود: شهرداری تهران با ایجاد سامانه پیش بینی آلودگی هوا ، افزایش ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و صوتی و صرف هزینه های قابل توجه در این حوزه ، کارنامه روشنی در عمل به تعهدات خود داشته است ولی در عین حال با بی توجهی دستگاههای متولی در این خصوص روبرو هستیم.

این کارشناس محیط زیست با ابراز نگرانی از ادامه وضعیت ناسالم در هوای تهران تصریح کرد: با توجه به وضعیت آلودگی هوای تهران به شدت احساس خطر می کنیم ولی با تأسف باید گفت که آمادگی لازم برای مواجهه با این مشکل را به خاطر بی توجهی برخی دستگاهها نداریم .