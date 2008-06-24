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۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعت کردستان 100 درصد افزایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان از افزایش 100 درصدی تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعت این استان در سال جاری خبر داد.

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعت استان کردستان در مقایسه با سال 85 بیش از 100 درصد افزایش داشته است که باید با تهسیل شرایط موجود و ایجاد مشوق های لازم بتوانیم این سرمایه ها را جذب کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از 48 هزار میلیارد ریال تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش صنعت در استان کردستان وجود دارد که سازمان صنایع با تمام تلاش و با همکاری دیگر دستگاه های استان در پی جذب این میزان سرمایه است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان عنوان کرد: در صورتی که بتوانیم این میزان سرمایه را تا پایان سال 88 جذب کنیم، زمینه اشتغال بیش از 73 هزار نفر در بخش صنعت استان کردستان فراهم خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون 750 واحد صنعتی در استان کردستان با سرمایه گذاری بیش از سه هزار و 500 میلیارد ریال فعالیت می کنند که بیش از 140 هزار نفر در این واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند.

شاه غیبی در ادامه با اشاره به پتانسیلها و استعدادهای استان در بخش معدن افزود: استان کردستان در صورت توجه می تواند به عنوان یکی از قطبهای معدن کشور مطرح باشد و وجود سنگهای گرانقیمت در معادن استان باعث شده که توجه سرمایه گذاران به این بخش ویژه باشد.

وی عنوان کرد: هم اکنون 200 واحد فعال معدنی در استان کردستان وجود دارند که بیش از شش هزار نفر نیز در آنها مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان اظهار امیدواری کرد: با توجه به عنایت ویژه دولت نهم و استقبال سرمایه گذاری در استان کردستان در آینده نزدیک شاهد رونق صنعتی این خطه از ایران اسلامی باشیم.

کد مطلب 704131

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