تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعت کردستان 100 درصد افزایش یافت

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعت استان کردستان در مقایسه با سال 85 بیش از 100 درصد افزایش داشته است که باید با تهسیل شرایط موجود و ایجاد مشوق های لازم بتوانیم این سرمایه ها را جذب کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از 48 هزار میلیارد ریال تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش صنعت در استان کردستان وجود دارد که سازمان صنایع با تمام تلاش و با همکاری دیگر دستگاه های استان در پی جذب این میزان سرمایه است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان عنوان کرد: در صورتی که بتوانیم این میزان سرمایه را تا پایان سال 88 جذب کنیم، زمینه اشتغال بیش از 73 هزار نفر در بخش صنعت استان کردستان فراهم خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون 750 واحد صنعتی در استان کردستان با سرمایه گذاری بیش از سه هزار و 500 میلیارد ریال فعالیت می کنند که بیش از 140 هزار نفر در این واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند.

شاه غیبی در ادامه با اشاره به پتانسیلها و استعدادهای استان در بخش معدن افزود: استان کردستان در صورت توجه می تواند به عنوان یکی از قطبهای معدن کشور مطرح باشد و وجود سنگهای گرانقیمت در معادن استان باعث شده که توجه سرمایه گذاران به این بخش ویژه باشد.

وی عنوان کرد: هم اکنون 200 واحد فعال معدنی در استان کردستان وجود دارند که بیش از شش هزار نفر نیز در آنها مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان اظهار امیدواری کرد: با توجه به عنایت ویژه دولت نهم و استقبال سرمایه گذاری در استان کردستان در آینده نزدیک شاهد رونق صنعتی این خطه از ایران اسلامی باشیم.