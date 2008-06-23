15 پروژه ورزشی در استان کردستان در دست ساخت است

محمد فیض بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در سال حاضر 15 پروژه بزرگ ورزشی که اعتبارات آنها ملی است در استان کردستان در دست ساخت قرار دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سرانه فضای ورزشی در استان کردستان نسبت به سایر استان های کشور پائین تر است بنابراین توجه ویژه ای در راستای جبران این کمبود به استان شده و خوشبختانه با بهره برداری از این پروژه های ملی شاهد رشد روز افزون سرانه ورزشی در استان خواهیم بود.

نماینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در استان کردستان تصریح کرد: در حال حاضر تنها بخش های کوچکی از جمله اشتراک برق، آب و گاز استادیوم 15 هزار نفری سنندج باقی مانده که با رفع این موانع امیدواریم بتوانیم تا پایان شهریور ماه این مجموعه را افتتاح کنیم.

وی همچنین به دیگر پروژه های فعال ورزشی در دست ساخت در استان کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: سالن سرپوشیده شش هزار نفری سنندج، مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین، ساخت سه استخر سرپوشیده در سه شهرستان استان، ساخت خانه های بسکتبال و بدمینتون از جمله پروژه های است که در مجموع با پیشرفت بالای 60 درصد در دست ساخت قرار دارند.

فیض بخش تصریح کرد: همچنین مراحل مطالعاتی ساخت سالن های سرپوشیده دومیدانی و طرح مطالعاتی پیست دوچرخه سورای در استان در دست اجراست که با پایان یافتن این مطالعات و تخصیص اعتبار عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: در صورتی که اعتبار پروژه های یاد شده به موقع تخصیص یابد تا پایان سال جاری هفت پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

نماینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در استان کردستان در پایان گفت: متاسفانه در سال گذشته اعتبارات به موقع تخصیص داده نشد و یکی از مشکلات جدی شرکت بدهی های فراوانی است که در حال حاضر به پیمانکاران پروژه دارد.