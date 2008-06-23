اقلام وارداتی چندین نهاد و شرکت دولتی ترخیص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیست، ورود و ترخیص 605 هزار و 684 کیلوگرم لوله به ارزش بیش از 760 هزار دلار و نیز ورود پنج دستگاه صدا خفه کن به ارزش بیش از 33 هزار یورو متعلق به شرکت صنایع آذر آب مجاز اعلام شد.

شرکت الکترو کویر نیز بر اساس این تصمیم می تواند نسبت به ترخیص 3200 کیلوگرم ورق گالوانیزه و نیز 7970 کیلوگرم قطعات تابلو برق خود به ارزش بیش از 470 هزار یورو اقدام کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور، همچنین به "فرید آقایی تفتی" مجوز دادند تا معادل 1770 کیلوگرم لوازم و ابزار آلات کارگاه قاب سازی به ارزش بیش از 11 هزار یورو را وارد کشور کند.

ترخیص تعداد 1000 ست "کمان" برای فدراسیون تیر اندازی با کمان به ارزش 8 هزار دلار و تعداد سه دستگاه فلزیاب به ارزش شش هزار دلار متعلق به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، از دیگر تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (وابسته به وزارت نیرو) نیز از جمله شرکت های دولتی است که بنا به مصوبه مذکور می تواند معادل 578هزار کیلوگرم ورق فولادی خود به ارزش بیش از 430 هزار یورو را ترخیص کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مصوبه خود اداره کل راه و ترابری استان چهار محال و بختیاری را هم مجاز به ورود چهار دستگاه برف روب به ارزش بیش از 712 هزار درهم اعلام کردند.

بر این اساس راه آهن جمهوری اسلامی نیز می تواند تعداد 35 قلم قطعات یدکی پروژه ارتباطی بافق - بندر عباس و نیز تعداد سه عدد سنسور و یک عدد ساعت GPS به ارزش بیش از 416 هزار یورو را وارد کشور کند.