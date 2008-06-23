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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۳

فیدل کاسترو :

مخالف اصلاحات رائول نیستم

مخالف اصلاحات رائول نیستم

رهبر سابق کوبا در واکنش به شایعات اخیر اعلام کرده است رهبری هیچ گروه مخالف دولتی را برعهده نداشته و مخالف اصلاحات در حال انجام کشورش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیدل کاسترو" در نامه ای که در وب سایت Cubadebate منتشر شده با حمایت از دولت کوبا نوشت : نه در حال حاضر، و نه در آینده رهبری هیچ حزب و یا گروهی را نداشته و نخواهم نداشت پس در نتیجه نمی توانند مرا به رهبری حزبی که مخالف اقدامات دولت است متهم کنند.

فیدل کاسترو که هم اکنون 81 سال دارد، این نامه را در واکنش به شایعاتی مبنی بر، برعهده داشتن رهبری یک حزب کمونیست مخالف دولت که با اصلاحات "رائول کاسترو" برادر و رهبر فعلی کوبا نیز مخالف است، منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، رائول کاسترو پس از نشستن بر مسند قدرت اصلاحاتی را در کوبا آغاز کرده که برخی از جریانهای سیاسی کوبا با این اصلاحات موافق نیستند.

به گزارش مهر، فیدل کاسترو در24 فوریه سال جاری میلادی پس از آنکه یک سال و نیم را به دلیل بیماری به دور از قدرت سپری کرده بود، به صورت رسمی قدرت را به "رائول کاسترو" برادر خود واگذار کرد.   

کد مطلب 704160

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