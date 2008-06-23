تجلیل ملکه انگلیس از کارشناس مطالعات قرآنی

ملکه انگلیس الیزابت دوم دیروز از دکتر محمد عبدالحلیم اندیشمند مسلمان مصری که کارشناس مطالعات قرآنی دانشگاه لندن نیز است به دلیل فعالیتها و خدماتی که در زمینه فرهنگ، ادبیات اسلامی و تفاهم بین ادیان داشته تقدیر و مدال امپراطوری بریتانیا را به او تقدیم کرد.

درخواست حمایت از حقوق پناهندگان فلسطینی

شورای حمایت از حقوق پناهندگان فلسطین در سازمان ملل متحد خواستار حمایت از پناهندگان فلسطینی شد تا حقوق آنها بازگردانده شود. با توجه به تلاشهای اندک مجامع بین المللی در خدمت رسانی به فلسطینیان به ویژه پناهندگان فلسطینی، این شورا به ضرورت حمایت از آنها تأکید و خواستار عقب نشینی رژیم اشغالگر از سرزمین فلسطین شد .

حمایت امارات از صندوق همبستگی اسلامی

دولت امارات از وضعیت مسلمانان جهان که در شرایط دشوار زندگی می کنند اظهار نگرانی کرد و خواستار حمایتهای همه جانبه سیاسی، انسانی و اقتصادی آنها شد. از این رو با پرداخت 2 میلیون دلار به این صندوق پشتیبانی خود را از این صندوق در حمایت از مسلمانان جهان اعلام کرد .

آغاز اخذ مدارک مسلمانان روسیه برای ادای حج

اداره دینی مسلمانان روسیه اخذ مدارک مسلمانان روسیه را به منظور ادای فریضه حج آغاز کردند. معاون رئیس شورای مفتیان روسیه تعداد کسانی را که امسال به حج می روند حدود 20 هزار و 500 نفر اعلام کرد و گفت: اولویت با کسانی است که برای نخستین بار به حج می روند . وی از کسانی که در گذشته به مکه عازم شده اند و دوباره نمی توانند بروند، عذرخواهی کرد.