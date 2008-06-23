تسبیح حضرت فاطمه(س)؛ هدیه پیامبر به بانوی عفاف و تقوا

در شرایطی که حضرت فاطمه از سختی کارهاى خانه در زحمت‏ بود امیر مؤمنان (ع) به فاطمه توصیه کرد نزد پدر رفته و خدمتکارى درخواست کند تا در امور منزل یار و همکارش باشد.

وقتى پیامبر(ص) از خواسته آنان آگاهى یافت، فرمود: اى فاطمه چیزى به تو عطا کنم که از خدمتکار و دنیا با آنچه در آن است، ارزشمندتر است، بعد از نماز 34 مرتبه "الله اکبر" و 33 مرتبه "الحمدلله" و 33 مرتبه "سبحان الله" بگو و آن را با "لا اله الا الله" ختم کن . این کار برایت از چیزى که مى‏خواهى و از دنیا و آنچه در آن است، بهتر است.

در آن لحظه که این هدیه آسمانى به فاطمه (س) عطا شد، فرمود: " از خدا و رسول خدا راضى شدم."

امام باقر(ع) درباره تسبیح حضرت فاطمه فرموده است: خداوند متعال با هیچ ستایشى، بالاتر از تسبیحات فاطمه زهراعبادت نشده و اگر چیزى افضل از آن وجود داشت، رسول خدا آن را به فاطمه اعطا مى‏کرد.

تسبیح حضرت فاطمه که به مناسبت مداومت آن حضرت در انجام آن به وى منسوب گردید، در واقع تسبیح حق تعالى است.

امام خمینى(ره) در کتاب اربعین حدیث آوده است: ...پر واضح است که تسبیح و تقدیس حق تعالى مستلزم علم و معرفت ‏به مقام مقدس حق و صفات جلال و جمال اوست.

معنای تسبیح حضرت فاطمه:

الله اکبر، اولین ذکر تسبیحات حضرت زهرا(س):

در تسبیح فاطمى، انسان با گفتن "الله اکبر" به نهایت عجز خود اعتراف مى‏کند و به ناتوانیش به درگاه الهى بارها اقرار مى‏کند.

الحمدلله، دومین ذکر تسبیحات حضرت زهرا(س):

پس از آن که انسان به عجز و ناتوانى خویش در شناخت ‏خالق اعتراف کرد، با گفتن الحمدلله که از افضل اذکار تسبیح است، وارد مرحله بعدى مى‏شود.

سبحان الله، سومین ذکر تسبیحات حضرت زهرا(س)

شخصى از حضرت على(ع) پرسید: معنى سبحان الله چیست؟ جضرت فرمود: "سبحان الله" تعظیم مقام بلند و با عظمت ‏خدا و منزه دانستن او از آنچه که مشرکان مى‏پندارند است و زمانى که بنده این کلمه را مى‏گوید، همه فرشتگان بر او درود مى‏فرستند.

بعد از آنکه رسول اکرم(ص) تسبیحات را به دخترش آموخت، حضرت فاطمه ابتدا رشته ‏اى از پشم تابیده و با آن به تسبیح پرداخت. تا اینکه حضرت حمزه بن عبدالمطلب شهید شد، پس حضرت فاطمه از تربت قبر آن بزرگوار خاک برداشت و تسبیح ساخت و با آن تسبیح مى‏کرد و مردم نیز چنان کردند و چون سیدالشهدا حسین بن على(ع) شهید شد، سنت ‏شد که از تربت آن امام مظلوم تسبیح سازند و با آن ذکر گویند.

امام صادق(ع) فرمود: من سبح تسبیح فاطمه الزهرا قبل ان یثنى رجلیه من صلاة الفریضه، غفر الله له، هر کس بعد از نماز واجب تسبیح فاطمه زهرا(س) را به جا آورد، قبل از اینکه پاى راست را از بالاى پاى چپ بردارد، جمیع گناهانش آمرزیده مى‏شود.